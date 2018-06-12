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  • «Юстиция» переезжает с улицы Лийвалайа

«Юстиция» переезжает с улицы Лийвалайа

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Скульптура на фасаде дома суда на улице Лийвалайа.

ФОТО: Peeter Langovits

Riigi Kinnisvara AS (АО «Госимущество», RKAS) начало демонтаж скульптуры «Юстиция» с фасада здания суда на таллиннской улице Лийвалайа, чтобы перевезти ее в новый дом правосудия на улице Лубья, сообщает BNS.

Созданная Айме Куульбух-Мёльдер в 1991 году «Юстиция» будет установлена в большом зале Дома правосудия на Лубья. Переезд планируют завершить в течение этой недели.

Суд с улицы Лийвалайа переедет в новый Дом правосудия на Лубья нынешним летом. На месте старого здания «Госимущество» инициировало детальную планировку и планирует продать этот участок земли в качестве проекта развития.

В новом Доме правосудия на улице Лубья разместятся Харьюский уездный суд, Пыхьяская окружная прокуратура и Центр регистров и инфосистем. Дом имеет семь наземных и три подземных этажа.

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