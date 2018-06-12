«Юстиция» переезжает с улицы Лийвалайа

Созданная Айме Куульбух-Мёльдер в 1991 году «Юстиция» будет установлена в большом зале Дома правосудия на Лубья. Переезд планируют завершить в течение этой недели.

Суд с улицы Лийвалайа переедет в новый Дом правосудия на Лубья нынешним летом. На месте старого здания «Госимущество» инициировало детальную планировку и планирует продать этот участок земли в качестве проекта развития.