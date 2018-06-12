В городскую казну поступили 288 миллионов евро

Налоговые поступления составили 187,7 миллиона евро (42,9% годового объема), в том числе отчисления от подоходного налога с физического лица - 169,5 миллиона евро (50,9%) и местные налоги - 5,4 миллиона евро (46,1%). Земельного налога поступили 12,7 миллиона евро (49,5%), сообщает Раэпресс.

Хозяйственная деятельность городских учреждений принесла в казну города 34,7 миллионов евро (45,6% годового объема), прочие доходы составили 910,2 тысяч евро (42,5%). От государства и из иностранных источников поступили 63,6 миллиона евро (51,5% запланированного на год) Инвестиционная деятельность принесла Таллинну 1,1 миллиона евро (10,5%).

Выплаты за пять месяцев произведены на сумму 263,4 миллиона евро (36,7% годовой суммы), в том числе на управленческую деятельность - 239,5 миллиона евро (42,3% ), выплаты на инвестирование - на сумму 19,6 миллиона евро (14,7%) и выплаты по финансированию в виде основных взносов по кредитам и капитальной ренте - 4,4 миллиона евро.