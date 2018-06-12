вт, 12.06.2018
"Один в один логика, которая была применена в так называемом деле Скрипалей, когда было сказано, что весьма вероятно, что это сделали русские" Сергей Лавров
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
ЧМ 2018
Экономика
За рубежом
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • В городскую казну поступили 288 миллионов евро

В городскую казну поступили 288 миллионов евро

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: AFP / Scanpix

За первые пять месяцев нынешнего года в городскую кассу поступили 287,9  миллиона евро, что составляет, без учета финансирования, 44,4% запланированных на год поступлений.

Налоговые поступления составили 187,7 миллиона евро (42,9% годового объема), в том числе отчисления от подоходного налога с физического лица - 169,5 миллиона евро (50,9%) и местные налоги -  5,4 миллиона евро (46,1%). Земельного налога поступили 12,7 миллиона евро (49,5%), сообщает Раэпресс.

Хозяйственная деятельность городских учреждений принесла в казну города 34,7 миллионов евро (45,6% годового объема), прочие доходы составили 910,2 тысяч евро (42,5%). От государства и из иностранных источников поступили 63,6 миллиона евро (51,5% запланированного на год)  Инвестиционная деятельность принесла Таллинну 1,1 миллиона евро (10,5%).

Выплаты за пять месяцев произведены на сумму 263,4  миллиона евро (36,7% годовой суммы), в том числе на управленческую деятельность - 239,5 миллиона евро (42,3% ), выплаты на инвестирование - на сумму 19,6 миллиона евро (14,7%) и выплаты по финансированию в виде основных взносов по кредитам и капитальной ренте -  4,4 миллиона евро.

Остаток свободных средств городской казны на конец мая составил  82,9 миллиона евро.

Актуально

НАВЕРХ