Схемы Сависаара-Тообала грозят Центристской партии гигантским иском

Корб: у Петтая нет никаких доказательств

Рекламный бизнесмен Пааво Петтай стал требовать с Центристской партии деньги после того, как его интересы пересеклись с интересами Сависаара на судебном процессе, утверждает генсек Центристской партии Михаил Корб.

- Какие доказательств есть у Петтая против Центристской партии?

- Пааво Петтай пришел к нам на встречу пару месяцев назад. Сказал, что против него подал иск Олвер Крууда, который как-то связан с Центристской партией. Это его слова, поскольку сам иск подан лично против Петтая.

А потом он сказал мне, мол, платите 270 000 евро, тогда я не стану подавать на вас иск в суд или обращаться в комиссию по надзору за финансированием партий. Если вы мне не поможете выйти из этой передряги, я буду жаловаться. Мы, естественно, не повелись на эту провокацию, поскольку это чистой воды вымогательство.

После ознакомления с этими документами мне кажется, что он предъявляет абсолютно все счета, которые он когда-либо кому-то оплачивал, как счета Центристской партии. Но эти вещи точно не были заказаны Центристской партией.

- Петтай утверждает, что в 2009-2016 годах не было договоров, все делалось под честное слово Эдгара Сависаара.

- Я считаю устные договоренности тоже договорами, но тогда надо идти к тем людям, с которыми ты их заключал. Я ни об одном устном соглашении не знаю.

- Вы говорили с Тообалом или Сависааром о том, что на самом деле произошло?

- Нет. Но я считаю, что Сависаар и Тообал – те самые люди, у которых следует это спросить. Мы говорили с Тообалом в ходе процесса в арбитражном суде, и он считал, что Петтаю выплатили все с избытком. Прийт ясно выразил сожаление, что в тот момент подписал те гарантийные письма.

По словам Михаила Корба, Прийт Тообал и Эдгар Сависаар не передали в контору необходимые документы о сделках с Пааво Петтаем. ФОТО: Liis Treimann

- Почему тогда он их выдал?

- Этого я не знаю.

- Он действительно это сказал?

- Нет, не сказал. Ну, начальство приказало.

- Следовательно у Сависаара была с Петтаем какая-то сделка.

- Это предположение.

- Тообал и Сависаар дали вам все ответы, которые необходимы, чтобы понять, как обстояли дела?

- Естественно, нет.

- Они же члены партии, почему они с вами не разговаривают?

- У них свои дела, свои решения. Возможно, мы не умеем спрашивать так, чтобы они отвечали.

- То есть они не говорят потому, что им есть что скрывать?

- Ну да, но… Это опять предположение.

- Не совсем все-таки предположение. У вас два судебных дела, по которым вы проиграли в суде первой инстанции – на 110 000 и 220 000 евро.

- Я считаю, что в обоих случаях партию напрасно обижают. По первому делу деньги явно были сняты со счета, их держали в кассе и после этого вернули обратно в банк.