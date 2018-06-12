Схемы Сависаара-Тообала грозят Центристской партии гигантским иском

В старые долги Центристской партии одновременно вгрызлись и бывший доверенный человек, и следователи, расследующие финансовые дела партий, и Госпрокуратура. Общая сумма требований превышает 1,5 миллиона евро. Если суд оставит их в силе, это приведет партию на грань банкротства, пишет Postimees.
У некогда рекламировавшего Центристскую партию бизнесмена Пааво Петтая дела идут как по маслу. Хотя в финансовом плане для него настали нелегкие времена, у него появились два невероятных союзника – Госпрокуратура и комиссия по надзору за финансированием партий.
Последняя в начале мая направила в Госпрокуратуру заявление о преступлении, на основании которого на улице Висмари было возбуждено очередное уголовное дело в отношении Центристской партии. На этот раз на кону не просто репутация, но и огромная сумма денег.
История касается схем бывшего главы партии Эдгара Сависаара и ее бывшего генсека Прийта Тообала, относящихся к 2013-2015 годам.
Комиссия по надзору за финансированием партий давно подозревала, что тогдашняя бухгалтерия Центристской партии была нечиста, поскольку то, что фигурировало в ее отчете за экономический год, не совпадало с отчетами партии перед общественностью. Мутили воду и гарантийные письма, выданные Петтаю на покрытие долгов, темная сделка с домом в Тарту и странная деятельность с кассой партийной наличности.
Помощь пришла в марте, причем оттуда, откуда едва ли ждали. А именно, Петтай в ответ на запрос отправил в комиссию пояснения, заказанный для арбитражного суда финансовый анализ и новенькое исковое заявление против своего бывшего кормильца.
Работал в убыток
В последнем Петтай утверждает, что его фирма Midfield в 2009-2016 годах провела для Центристской партии ряд рекламных кампаний. Он сам разрабатывал их, но практически работы – от плакатов до телерекламы – проводили субподрядчики.
Центристская партия заплатила за это Midfield 2,25 млн евро, субподряды стоили еще больше. Таким образом, Midfield не получил от этой деятельности своей промежуточной прибыли, а точнее, Петтай сам доплатил за кампании центристов.
Впоследствии Петтай объяснил это своими хорошими тогда отношениями с Тообалом и Сависааром, из-за которых он даже не заключал договоров на проведение кампаний. Рекламный бизнесмен не предъявил часть своих счетов, поскольку знал, что Центристская партия не сможет их оплатить в связи со своим плохим финансовым положением. Деньги за проделанную работу должны были поступить, когда для партии наступят лучшие времена.
Но они так и не настали. В заказанном на государственном уровне финансовом анализе судебного эксперта Лауритса Рандманна Петтай обнаружил в прошлом году, что кампании Центристской партии вместе с оплатой услуг самого Петтая в действительности стоили 3,77 млн евро. Это означает, что партия не уплатила 1,24 млн евро, т.е., по мнению комиссии, вместе с бесплатной работой Петтая партия получила недопустимое пожертвование на приблизительно ту же сумму. По сведениям Postimees, анализ Рандманна – один из трех, в котором пришли к такому же результату.
Комиссия не поверила счетам, предъявленным Петтаем, вслепую, а изучала их детали неделями. Из них выяснилось, что деньги ушли на расходы по проведению кампаний, брендинг, закупку эфирного времени, баннеры и даже питание. Счета касались таких кампаний, как “Зеленый свет”, “Сделаем иначе!”, “Спокойствие!” и “Сделано”.
Таким образом, эксперты комиссии пришли к выводу, что утверждения Петтая соответствуют действительности.
“Я лично перепроверил сделки за примерно три года и почти во всех было четко написано, на что и когда были понесены расходы. Например, на радиорекламу Центристской партии 2013/2014, издание книги Сависаара, заказ фотографий известных центристов”, - перечислил председатель комиссии Ардо Оясалу.
«Мы выслушаем мнение Центристской партии, и, если у них есть очень обоснованные доказательства, естественно, наша позиция может измениться. Возможно, Петтай действительно пытается вешать комиссии лапшу на уши. Но мое изначальное внутреннее чутье подсказывает, что это не так. Мнение судебного эксперта не может появиться на пустом месте», - добавил он.
Не хочет признавать
Предписание комиссии о возврате незаконного пожертвования в размере 1,24 млн евро угрожает Центристской партии уже этой осенью. Какая договоренность в действительности существовала между Сависааром и Петтаем, комиссию не интересует: это расследует Госпрокуратура.
Новая верхушка Центристской партии не хочет признавать прежние устные договоренности Сависаара и Тообала и утверждает, что Петтай пытается вымогать у них деньги. По словам нынешнего генсека партии Михаила Корба, до того как обратиться в комиссию, Петтай, рассказывая ту же историю, пытался получить от Центристской партии 270 000 евро (см. интервью Корба ниже).
До сих пор комиссия выигрывала в суде у Центристской партии по всем предписаниям. Два предыдущих предписания – требования вернуть в госбюджет рассматриваемые как запрещенные пожертвования 220 000 за сделку с домом в Тарту и 110 100 евро за сделки Прийта Тообала с наличностью - Центристская партия обжаловала в суде. В суде первой инстанции партия проиграла, однако тяжбы продолжаются.
Если так будет продолжаться, Центристская партия окажется перед большой проблемой, поскольку общая сумма всех предписаний уже сейчас превышает 1,5 млн евро. В сумме это больше, чем Центристская партия ежегодно получает из госбюджета.
Кроме того, по иску Петтая тикает пеня, а в конце июня будет готов заказанный комиссией анализ городских СМИ, по результатам которого партия может получить еще один счет за рекламные материалы на телеканале ПБК и в газете “Столица”, выданные за журналистские.
Петтай общался с Postimees через адвоката. Представляющий его интересы присяжный адвокат Райко Липсток сказал, что проект искового заявления они прежде всего представили Центристской партии, предложив избежать суда. «К сожалению, Центристская партия ничего не ответила Midfield. Мы еще не подали искового заявления в суд, поскольку хотим подождать, пока какую-то позицию по этому вопросу займет комиссия», - сказал юрист.
Липсток утверждает, что, если бы комиссия не начала свое расследование, иск уже давно был бы в суде. “Думаю, мы должны сами обратиться в суд. Они могут потребовать деньги обратно на основании Закона о партии, а Центристская партия может оспорить это в административном суде. Мы же отправились бы со своим иском в гражданский суд. Вероятно, оба дела окажутся в разных судах», - сказал он.
Перед Тообалом замаячило новое уголовное дело
Прокуратура расследует запутанные сделки с переводом наличности между партийной кассой и банковскими счетами, который осуществлял бывший генсек Центристской партии Прийт Тообал, уже однажды осужденный за преступления, связанные с политикой.
Месяц назад Госпрокуратура на основании материалов, переданных Комиссией по надзору за финансированием партий, начала расследование сделок между рекламным бизнесменом Пааво Петтаем и Центристской партией. Уголовное дело было возбуждено 9 мая по статье о запрещенных пожертвованиях. Как утверждает прокуратура, их цель состоит в том, чтобы установить лиц, совершивших преступление, - кто сделал пожертвование, кто взял эти деньги, кто прокручивал их между счетам партии и кассой.
Ничего не объясняет
По-прежнему являющийся членом Центристской партии, но отошедший от активной политики Тообал заявил, что ничего не знает об уголовном деле и прокуратура с ним не связывалась. Он отказался более подробно говорить о своих тогдашних сделках.
“Если прокуратура хочет это расследовать, я с удовольствием им отвечу и буду участвовать в процессе, если пригласят. Естественно, об этом я сначала поговорю с ними, прежде чем комментировать это СМИ. Я уже так много объяснял это общественности, когда еще был в Таллинне”, - сказал Тообал.
Предписание вернуть в госбюджет 110 100 евро, трактуемых как запрещенное пожертвование, комиссия сделала Центристской партии в феврале прошлого года, однако партия оспорила его в суде. В декабре Таллиннский административный суд не удовлетворил жалобу Центристской партии, отметив в своем решении, что партия не доказала, что снятые со счета деньги поступили в кассу и те же деньги впоследствии были внесены наличными на другой банковский счет. Таким образом, следует считать внесенные 110 000 евро запрещенным пожертвованием неизвестного происхождения (см. схему). Это решение еще не вступило в силу, поскольку Центристская партия обжаловала его в окружном суде.
Запутанные сделки
В 2013 и 2014 годах Тообал снял со счета Центристской партии в Danske bank почти 180 000 евро наличными, утверждая, что внес их в наличную кассу партии. Однако приходно-расходных ордеров кассы об этом нет.
Комиссия по надзору за финансированием партий подозревает, что этими деньгами накануне выборов партия покрыла расходы, не оставив об этом ни одного чека или счета. Партия указала в то время, что в ее наличной кассе имеется 174 000 евро и на счету 53 000 евро. В то же время у нее были долги перед фирмой Петтая Midfield, а также ряд неоплаченных счетов, кроме того Петтаю были выданы гарантийные письма на 730 000 евро.
Комиссия посчитала, что, если бы у партии в кассе и на счету было столько денег, они оплатили бы свои счета и не стали бы брать на себя столь долгосрочных и обременительных обязательств по гарантийным письмам. Позднее, с начала 2014 по июль 2015 года, Тообал в 18 заходов положил на счет Центристской партии в банке SEB 110 100 евро наличными, которые комиссия считает пожертвованием от тайного спонсора. Партия посчитала, что, даже если к их бухгалтерии были претензии, из этого нельзя делать выводов о принятии запрещенных пожертвований.
Корб: у Петтая нет никаких доказательств
Рекламный бизнесмен Пааво Петтай стал требовать с Центристской партии деньги после того, как его интересы пересеклись с интересами Сависаара на судебном процессе, утверждает генсек Центристской партии Михаил Корб.
- Какие доказательств есть у Петтая против Центристской партии?
- Пааво Петтай пришел к нам на встречу пару месяцев назад. Сказал, что против него подал иск Олвер Крууда, который как-то связан с Центристской партией. Это его слова, поскольку сам иск подан лично против Петтая.
А потом он сказал мне, мол, платите 270 000 евро, тогда я не стану подавать на вас иск в суд или обращаться в комиссию по надзору за финансированием партий. Если вы мне не поможете выйти из этой передряги, я буду жаловаться. Мы, естественно, не повелись на эту провокацию, поскольку это чистой воды вымогательство.
После ознакомления с этими документами мне кажется, что он предъявляет абсолютно все счета, которые он когда-либо кому-то оплачивал, как счета Центристской партии. Но эти вещи точно не были заказаны Центристской партией.
- Петтай утверждает, что в 2009-2016 годах не было договоров, все делалось под честное слово Эдгара Сависаара.
- Я считаю устные договоренности тоже договорами, но тогда надо идти к тем людям, с которыми ты их заключал. Я ни об одном устном соглашении не знаю.
- Вы говорили с Тообалом или Сависааром о том, что на самом деле произошло?
- Нет. Но я считаю, что Сависаар и Тообал – те самые люди, у которых следует это спросить. Мы говорили с Тообалом в ходе процесса в арбитражном суде, и он считал, что Петтаю выплатили все с избытком. Прийт ясно выразил сожаление, что в тот момент подписал те гарантийные письма.
- Почему тогда он их выдал?
- Этого я не знаю.
- Он действительно это сказал?
- Нет, не сказал. Ну, начальство приказало.
- Следовательно у Сависаара была с Петтаем какая-то сделка.
- Это предположение.
- Тообал и Сависаар дали вам все ответы, которые необходимы, чтобы понять, как обстояли дела?
- Естественно, нет.
- Они же члены партии, почему они с вами не разговаривают?
- У них свои дела, свои решения. Возможно, мы не умеем спрашивать так, чтобы они отвечали.
- То есть они не говорят потому, что им есть что скрывать?
- Ну да, но… Это опять предположение.
- Не совсем все-таки предположение. У вас два судебных дела, по которым вы проиграли в суде первой инстанции – на 110 000 и 220 000 евро.
- Я считаю, что в обоих случаях партию напрасно обижают. По первому делу деньги явно были сняты со счета, их держали в кассе и после этого вернули обратно в банк.
По поводу продажи дома: суд посчитал, что это доказано. С нашей точки зрения, это не доказано. Партия хотела бы перевернуть страницу в своих делах. Ясно, что дела делаются теперь иначе, эту ношу нести нелегко.
Если вернуться к Петтаю, то между Сависааром, Тообалом и Петтаем существовало большое доверие. Сегодня мы находимся в ситуации, когда лучшие друзья и партнеры стали заклятыми врагами и навязывают друг другу бог знает что. К сожалению, в этом замешана целая крупная организация.
- Почему Петтай, Сависаар и Тообал поссорились?
- Думаю, что решение Петтая сотрудничать с прокуратурой связано с судебным процессом Сависаара.
- Насколько вы убеждены, что Центристская партия не получала и не использовала грязные деньги?
- Думаю, что Центристская партия этого не делала.
- Что произойдет, если комиссия займет позицию, что эти 1,24 млн евро являются незаконным пожертвованием, которое необходимо вернуть?
- Во-первых, я в это не верю: это невозможно. Во-вторых, мы точно так не считаем. Вы представляете себе, чтобы Петтай заплатил за партию 1,24 млн? Слушайте, все это несерьезно!
Мы можем выдвинуть два аргумента против. Во-первых, если взять цены на минуту телеэфира, то Петтай продал нам телеминуту в несколько раз дороже, чем другим партиям. Второй аргумент: у него последний годовой отчет с 2014 года. Он в прибыли. Петтай никак не может утверждать, что мы что-то не заплатили и что он должен кому-то по подрядам.
Калло: Сависаар решал все за моей спиной
Хотя долгие годы отвечавший за кошелек Центристской партии финансовый секретарь Калев Калло на тайной записи КаПо из дела Сависаара в феврале 2015 года говорил о наличной кассе партии, теперь, по его словам, он ничего об этом не знает.
- Полагаю, что как долговременный финансовый руководитель партии вы должны знать, что все-таки происходило с наличной кассой Центристской партии.
- Я не разделяю ваших предположений. Этим действительно занимался генеральный секретарь (Прийт Тообал – прим. ред.), а моя работа заключалась в том… Поскольку у партии был большой долг, я в основном занимался организацией того, чтобы уменьшить расходы и долг. Долг поначалу был очень большим.
- Насколько большим был долг? И почему тогда партия перенесла наличные из банка в кассу, а не использовала их для оплаты долга?
- Надо было.
- Что это значит?
- Ну. Надо. Было. Я говорю, что, поскольку я этим не занимался, значит, надо было.
- Поговорим тогда о Пааво Петтае. Он теперь утверждает, что Центристская партия задолжала ему 1,24 млн зарплаты.
- Я бы прокомментировал так, что это совершенная неправда. Все счета, которые он предъявил, были учтены, а то, что он не предъявил, - это он говорит сейчас.
Если посмотреть на выручку фирмы Петтая, она была в прибыли. Посмотрите, как живет сам Петтай. Это совершенное вымогательство. Все счета были учтены. Если не сразу, то потом. То, что он что-то не предъявил, - не знаю, почему он это сделал.
- Госпрокуратура это расследует. Вас уже вызывали на беседу?
- Я не обязан вам это сообщать.
- Но могли бы.
- Не обязан.
- Нынешнее руководство Центристской партии говорит, что никак не может объяснить тогдашних схем, поскольку участники ничего не говорят. Они имеют в виду Тообала, Эдгара Сависаара и, полагаю, вас.
- Меня – нет. Я, конечно, когда эти вещи стали всплывать, был крайне возмущен. Я должен был заниматься финансовыми делами, а за моей спиной, когда я не имел об этом понятия, происходили какие-то другие вещи, которыми занимался Сависаар и, может быть, кто-то другой.
- Совершенно за спиной?
- Ну да, без моего ведома.
- Помню одну запись из дела Сависаара от 2015 года, где вы обсуждаете в кабинете мэра с Сависааром и Тообалом пожертвование Урмаса Сыырумаа. Вы сами там говорите, что “половину надо бы положить в кассу”, поскольку в кассе “как бы должно быть много наличных”.
- Не помню.
- Хотите, я вам зачитаю?
- Не хочу. И у меня нет времени долго с вами все это рассусоливать. Люди ждут.
Решение суда: Центристская партия должна уплатить государству 220 000 евро
По решению Таллиннского административного суда Центристская партия должна возместить в госбюджет запрещенное пожертвование в размере 220 000 евро, которое они получили от Пааво Петтая в результате сомнительной сделки с домом в Тарту.
Частный дом в Тарту, купленный у Центристской партии в 2011 году за 250 000 евро, Петтай через три года перепродал в восемь раз дешевле, всего за 30 000 евро. Комиссия по надзору за финансированием партий трактует эту разницу, т.е. 220 000 евро, как запрещенное пожертвование партии.
Предписание вернуть в бюджет эту сумму комиссия сделала Центристской партии еще в июле прошлого года, однако партия обжаловала его в суде. Суд в пятницу не удовлетворил эту жалобу, точно так же, как и жалобу Петтая, который хотел получить эти деньги от Центристской партии. Суд также отменил своим более ранним постановлением примененную к партии первичную правовую защиту. Судебное решение еще не вступило в силу, партия может обжаловать его до 9 июля.
Суд согласился с комиссией, что при продаже дома Центристской партии по цене в восемь раз дешевле рыночной с помощью Петтая было сделано запрещенное пожертвование, поскольку партия не должна принимать анонимные пожертвования или пожертвования от юридических лиц. По возможности его следует вернуть спонсору, в ином случае – перевести в госбюджет.
Поскольку в данном случае пожертвование сделало юридическое лицо, деньги следовало бы вернуть ему, но, поскольку юридическое лицо прекратило свою деятельность, Центристская партия не может его вернуть.
“Это, однако, не означает, что пожертвование необходимо вернуть и что его получит Пааво Петтай. Обстоятельства не позволяют вернуть пожертвование лицу, при посредничестве которого оно было сделано. Следовательно, комиссия правомочно сделала Центристской партии предписание перевести запрещенное пожертвование на счет госбюджета”, - пояснил суд в своем решении.