Мужчина, взявший в заложники детей в США, убил их и покончил с собой

В понедельник, 11 июня, полицейские прибыли на место происшествия после сообщения о домашнем насилии. Женщина позвонила в службу 911 и рассказала, что ее бойфренд избил ее, пишет NEWSru.

Когда стражи порядка попытались его арестовать, злоумышленник открыл огонь. Один страж порядка получил серьезное ранение и был доставлен в больницу.

После перестрелки Линдси забаррикадировался в доме, взяв в заложники четырех детей в возрасте года, шести, 10 и 11 лет. WESH уточняет, что двое из них - его дети, остальные - дети его подруги.

Чтобы разобраться с ситуацией, полицейские порекомендовали соседям покинуть свои дома и вступили в переговоры с Линдси, однако не смогли убедить его отпустить детей.

Когда правоохранители вошли в дом, они нашли тела убитых детей и труп Линдси, который, как предполагается, покончил с собой.