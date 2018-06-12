вт, 12.06.2018
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Мужчина, взявший в заложники детей в США, убил их и покончил с собой

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Поминальная свеча.

ФОТО: Liis Treimann

История с детьми, которые были взяты в заложники 11 июня в американском городе Орландо (штат Флорида), закончилась трагически: дети были убиты. 35-летний Гари Уэйн Линдси, удерживавший их, также найден мертвым, передает WESH заявление полиции.

В понедельник, 11 июня, полицейские прибыли на место происшествия после сообщения о домашнем насилии. Женщина позвонила в службу 911 и рассказала, что ее бойфренд избил ее, пишет NEWSru.

Когда стражи порядка попытались его арестовать, злоумышленник открыл огонь. Один страж порядка получил серьезное ранение и был доставлен в больницу.

После перестрелки Линдси забаррикадировался в доме, взяв в заложники четырех детей в возрасте года, шести, 10 и 11 лет. WESH уточняет, что двое из них - его дети, остальные - дети его подруги.

Чтобы разобраться с ситуацией, полицейские порекомендовали соседям покинуть свои дома и вступили в переговоры с Линдси, однако не смогли убедить его отпустить детей.

Когда правоохранители вошли в дом, они нашли тела убитых детей и труп Линдси, который, как предполагается, покончил с собой.

Гари Уэйн Линдси был знаком полиции, его не раз арестовывали, в том числе - за поджог и домашнее насилие.

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