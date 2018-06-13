Сергей Гандлевский: после трепанации черепа у меня развязался язык

«Второй раз я обрел дар речи в 40 лет», — говорит о себе Сергей Гандлевский, и это не пустая фраза, а медицинский факт: опасная болезнь на какое-то время действительно лишила уже сложившегося поэта, входившего в круг авторов «Московского времени», способности связно говорить. Последовала операция, давшая позднее название повести «Трепанация черепа». Сам автор характеризует это произведение как историю болезни, но – что не менее важно – это еще и история литературного быта московских поэтов 1980-х - 1990-х годов.

- Повесть «Трепанация черепа» выросла из событий вашей биографии, в том числе из истории вашей болезни. Можно ли сказать, что болезнь стала поворотным пунктом в формировании вас как писателя?

- Да, можно. Причем в буквальном смысле. Одно из последствий этой болезни – потеря дара речи, когда опухоль пережимает в том числе и речевые центры.

- Все это было на самом деле?

- Да-да, конечно! Поэтому, когда меня вылечили и ко мне вернулся дар речи, это было как бы вторым рождением. Первый раз я обрел дар речи как все - в три-четыре года, и вдруг в 40 лет я второй раз овладел речью, это было настолько празднично, что у меня развязался язык, как давно не развязывался.

- Что вы чувствовали, когда обнаружили у себя симптомы?

- Было какое-то тихое угасание. Если бы не сильные головные боли, может, я бы и не обратил внимание. Ну и потом все хуже и хуже видел, все двоилось...

- «Трепанация черепа» вызвала достаточно большой резонанс. Каково это было – получить широкое признание, с учетом того, что в советское время вы не публиковались? Слава как-то на вас повлияла?

- Все-таки цеховая известность на меня не свалилась, как громкая слава на Робертино Лоретти – был такой итальянский мальчик-певец - в 12 лет. Грош бы мне была цена, если бы я в 40 лет вдруг подхватил звездную болезнь. У людей нашего круга к тому времени было достаточно скептическое отношение к признанию. Успех, разумеется, приятен, но самообладание к этим летам уже довольно натренировано.

- Шутливый тест от Ахматовой: кофе, кошка, Мандельштам или чай, собака, Пастернак? Что вам ближе – или предложите свой вариант.

- Кофе, собака, Пушкин!

- Так и знала, что будут собаки и Пушкин!

- (Смеется) Да-да!

«Такие мелочи, как истина, их не заботят»

- Вы и сейчас, и в советское время были человеком, не согласным с режимом. Как вы к этому пришли?

- Во-первых, я выходец из интеллигентной либеральной семьи, у меня даже есть стихи, как я ребенком подслушиваю через стену крамольные разговоры родителей и их друзей.

…Чтоб вольнодумец малолетний

Мог (любознательный юнец!)

С восторгом слышать через стену,

Как хвалит мыслящий отец

Многопартийную систему.