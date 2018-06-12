Рапорт призывает Эстонию лучше защищать жертв торговли людьми

GRETA подчеркивает, что все жертвы торговли людьми должны быть идентифицированы независимо от цели их эксплуатации и от того, будет ли заведено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за торговлю людьми. Таким образом, жертвы получат помощь и защиту, которая им полагается согласно конвенции по противодействию торговле людьми, сообщает агентство BNS.

Для этой цели GRETA рекомендует создать государственный механизм обучения чиновников и возможности для жертв обращаться за помощью. Эстонии стоило бы увеличить период восстановления для жертв, воздержаться от их высылки из страны и дать им возможность быть достаточно информированными, чтобы решить, принимать ли участие в расследовании и уголовном производстве. Кроме того, у жертв должна быть возможность получить компенсацию либо от преступников, либо от государства. Необходимо информировать попавших в беду людей о возможности получить временный вид на жительство в стране.