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Рапорт призывает Эстонию лучше защищать жертв торговли людьми

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Современное рабство становится все более серьезной проблемой.

ФОТО: PantherMedia / Scanpix

Рабочая группа Совета Европы по противодействию торговле людьми (GRETA) в своем рапорте советует властям Эстонии усилить меры по выявлению и защите жертв.

GRETA подчеркивает, что все жертвы торговли людьми должны быть идентифицированы независимо от цели их эксплуатации и от того, будет ли заведено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за торговлю людьми. Таким образом, жертвы получат помощь и защиту, которая им полагается согласно конвенции по противодействию торговле людьми, сообщает агентство BNS.

Для этой цели GRETA рекомендует создать государственный механизм обучения чиновников и возможности для жертв обращаться за помощью. Эстонии стоило бы увеличить период восстановления для жертв, воздержаться от их высылки из страны и дать им возможность быть достаточно информированными, чтобы решить, принимать ли участие в расследовании  и уголовном производстве. Кроме того, у жертв должна быть возможность получить компенсацию либо от преступников, либо от государства. Необходимо информировать попавших в беду людей о возможности получить временный вид на жительство в стране.

GRETA призывает Эстонию разработать государственный план по борьбе с торговлей людьми и различного вида эксплуатацией людей, особое внимание нужно обратить на защиту женщин и детей как самых уязвимых групп населения. Для эффективности системы нужно создать возможность собирать статистические данные, обеспечить серьезные расследования случаев торговли людьми и судебное производство по таким делам.

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