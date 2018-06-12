Композитору Ивару Мусту не удалось отсудить у Põltsamaa Felix 100 000 евро

Муст настаивал на выплате ему авторского гонорара, возврата дохода от противоправного использования произведения, возмещения ущерба и пени - в общей сложности свыше 100 000 евро, сообщил Rus.ERR со ссылкой на свою эстонскую службу новостей.

Согласно иску, компания Põltsamaa Felix много лет использовала созданную Иваром Мустом в 1994 году мелодию Põltsamaa, ehtne ja hea в различных аранжировках и в исполнении разных артистов во многих рекламных кампаниях, особенно в период 2013-2016 годов.

Речь шла только о двухтактовом отрывке этого произведения, поэтому суд ограничился его изучением и пришел к выводу о невозможности однозначно утверждать, что использовавшийся в рекламе в 2013-2016 годах отрывок является созданным Мустом произведением, а не случайным подобием.