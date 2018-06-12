Чемпионат мира, группа D. Два проклятья, новичок и разгильдяи

У кого самое сильное нападение на планете? Думается, что девять из десяти болельщиков ответят: "У Аргентины!". Месси, Игуаин, Агуеро, Дибала - этих ребят привезет сборная Аргентины на мундиаль. Где-то плачет один Мауро Икарди, которого Хорхе Сампаоли в последний момент исключил из заявки на ЧМ. Понять наставника аргентинцев можно: схема аргентинцев такова, что пятому форварду игрового времени не найдется. Месси и Агуеро будут стабильно выходить в основе, Игуаин и Дибала будут выходить на замену. Прости, Мауро! Не в этот раз.

Но чем ниже спускаться к их воротам, тем менее радужными становятся надежды аргентинцев. Проблемы начинаются с центра поля: на флангах у Аргентины Павон и Ди Мария, а вот туда, к опорной зоне поближе - постаревший Маскерано, подъехавший из Китая, да Лукас Биглия, 32-летний полузащитник из проблемного "Милана". В защите и воротах все просто плохо, а местами - ужасно. Помните Кристиана Ансальди из "Рубина", "Зенита", "Дженоа"? Так вот, 32-летний правый защитник будет переведен на левый фланг и насколько хватит кондиций и умений аргентинцу - вопрос очень и очень спорный.

Ладно, есть у аргентинцев Фацио, Рохо, Отаменди, но смогут ли эти оборонцы обеспечить 36-летнему голкиперу Вильфредо Кабаллеро спокойную жизнь? Если да, то ветеран может чувствовать себя спокойно. А если нет, то скажется отсутствие игровой практики - за год в Премьер Лиге Англии Вилли не провел ни одного матча, плотно сидя за спиной Тибо Куртуа.

А вообще - у Аргентины есть Месси, над которым висит проклятье ЧМ, поэтому в плей-офф аргентинцы попадут с большой долей вероятности, если, конечно задняя линия не рухнет под атаками исландцев, хорватов и нигерийцев. А вот в плей-офф, думается, будет посложнее, где с 1/4 финала слабых соперников не останется. Есть ли шансы у Аргентины на золото? Конечно есть, и находятся они в атаке. Подопечным Сампаоли надо атаковать - обороняться получается не очень....

Хорваты после триумфа "банды Блажевича" в 1998 году ни разу на мундиалях больше не выходили из группы. Поколение Шукера, Ярни, Бобана постепенно сходило со сцены, а больше таких суперзвезд в начале века у "Огненных" не находилось. Но теперь есть Модрич, есть Манджукич, Ковачич, Перишич... По ощущениям - это самая сильная сборная Хорватии за последние лет десять. Да, есть проблемы и у хорватов, особенно в обороне, но и там есть игроки топ-клубов мира, еще бы не допустить, как это умеет делать Деян Ловрен, ляпов. Тогда жизнь вечного Даниеля Субашича на линии ворот будет легкой и спокойной и хорваты смогут снять проклятие - 20 лет без плей-офф.

Нигерийцы приедут на ЧМ сплоченными и уверенными в себе. Однако главной проблемой нигерийской команды может стать их излишняя самоуверенность и, как говорится, детство может заиграть, если Оби Микел с партнерами смогут собраться на все три матча. Календарь у нигерийцев хороший - старт с Хорватией, потом Исландия и Аргентина. Если с хорватами подопечные Геррота Рора сыграют хорошо, то эмоций хватит и на Исландию, а там можно и с Аргентиной пободаться. Проиграют хорватам - можно начать паковать чемоданы.