Обчистившие зоны отдыха RMK воры соорудили собственную распивочную в Йыхви

Злоумышленники украли из зон отдыха RMK мангал, комплект стол-скамейки и мусорный ящик, и соорудили с их помощью собственное место для пикников. По факту произошедшего полиция возбудила дело, пишет Postimees со ссылкой на Põhjarannik.
В конце мая гуляющие по тропе здоровья в зоне отдыха Ийзаку люди заметили, что оттуда пропал металлический мангал.
«Основания мангалов забетонированы в земле, выдернуть или выкопать их очень трудно. На место явно пришли с определенными намерениями, хорошо подготовленными, с болгаркой. Это должен был быть инструмент с аккумулятором, поскольку электричества там нет», - сказал руководитель гостевой зоны Ида-Вирумаа, отдела организации визитов RMK Хейнар Йуузе.
Йуузе поставил перед охраной задачу присматривать за другими зонами отдыха. И очень скоро один из охранников сообщил, что из зоны отдыха Йыуга унесли комплект стол-скамейки.
«Навес оставили, а стол-скамейки унесли, причем, некоторые соединения были аккуратно раскручены. И снова у злоумышленников должны были быть с собой рабочие инструменты», - говорит Йуузе.
По поводу обеих краж Йуузе подал заявления в полицию, а через пару дней выяснилось, что в месте для разведения костров в Селисоо исчез деревянный мусорный ящик.
Еще пару дней спустя полиция нашла весь украденный инвентарь в Йыхви.
«Я говорил об этих кражах с другими участковыми полицейскими Йыхви, и один из них заметил возникшую за магазином Ehituse ABC рядом с гаражами зону отдыха. Все украденное было установлено там, правда, в несколько ином виде», - сказал участковый полицейский Алутагузе Маргус Мурдсалу, отметив, что место это очень открытое и легко бросается в глаза.
Комплект стол-скамейки был перекрашен в красный цвет, с мангала удалили логотип RMK, а вместо него – дырки же для шурупов были – прикрутили подковы.