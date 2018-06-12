Госконтроль: безопасность доверенных самоуправлениям данных не обеспечена

Об этом Госконтроль сообщил BNS в переданном во вторник пресс-релизе, отметив, что ожидаемого развития не обеспечили ни информационная деятельность государства, ни финансовая поддержка.

«Ни в одном из проверенных самоуправлений не была оценена потребность в защите информации, содержащейся в их базах данных. В некоторых самоуправлениях имеются сложности с применением мер безопасности даже самой низкой степени защиты, - сообщил Госконтроль. - Во многих местах ИТ-пользователям необдуманно предоставлены неограниченные права, часто отсутствовал и обзор, кто и к чему вообще имеет доступ, управление паролями было неудовлетворительным, установка патчей часто была предоставлена пользователям, легальность программного обеспечения в рабочих компьютерах не проверялась».

«В отношении некоторых местных самоуправлений у аудиторов Госконтроля создалось впечатление, что они напоминают «дикий Запад», на который слухи о действующих в Эстонии требованиях к содержанию инфосистем еще не дошли», - отметил государственный контролер Янар Хольм.

Связанные с ИТ-защитой риски по-прежнему не осознаются, хотя существует множество примеров, когда в инфосистемы самоуправлений были совершены препятствующие оказанию услуги хакерские атаки, система была заражена вирусом и повреждены сайты.

Госконтроль пришел к заключению, что общая культура инфозащиты в самоуправлениях низкая как на уровне служащих, так и на уровне руководства. Часто отсутствуют инструкции по обращению со средствами ИТ, работников с ними не знакомили или в реальной жизни их не соблюдают; обучение и информационная работа по исполнению требований ИТ внутри учреждений не проводится.

«Самое большое беспокойство как раз вызывает тот факт, что в местных самоуправлениях аудиторы встретили и таких ответственных чиновников, для которых необходимость применения системы защитных мер, в т.ч. необходимость защиты данных, осталась настолько же непонятной, как и инвестиция в туристическую поездку на Марс – нечто далекое, чего в их жизни все равно не произойдет. В то время, когда количество известных случаев киберзащиты в Эстонии уже превышает 10 000 в год, наивно и опасно по-прежнему думать, что «с нами этого не случится»», – отметил государственный контролер Янар Хольм.

Выяснилось также, что проверенные Госконтролем самоуправления не считают себя ответственными за безопасность информации баз данных, размещенных за пределами их учреждения, регистрацию баз данных в системе управления государственной инфосистемы баз данных (RIHA) и за подключение к X-пути, и не требуют этого от тех, у кого получают услугу. Это в какой-то мере объясняет, почему в самоуправлениях отсутствует полный обзор собираемых данных, не проведен анализ их безопасности, предоставляющий право на их сбор процесс согласования не пройден и не учитывается доступность данных из других баз данных. Для граждан, предпринимателей и самих чиновников самоуправлений это часто означает двойную нагрузку по представлению данных.