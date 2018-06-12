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  • Клубника поможет увлажнить кожу и отбелить зубы

Клубника поможет увлажнить кожу и отбелить зубы

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Клубника.

ФОТО: ELMO RIIG/SAKALA

Клубнику, как и другие летние ягоды и фрукты, можно использовать не только в качестве еды, но и как косметическое средство. 

Клубника содержит много минералов и микроэлементов, среди которых железо, магний, калий, кальций, цинк, йод и другие. Сам аромат клубники способен поднять настроение и прогнать депрессивное состояние. Кроме того, она стимулирует выработку коллагена, который так необходим для молодости нашей кожи, пишет Rus.TVNET

Маска из клубники

Маска из клубники обладает противовоспалительным, антибактериальным и увлажняющим действием. Вы можете просто разрезать ягоду и протереть соком лицо. Через 15 минут умойтесь теплой водой. Это поможет освежить кожу.

Второй рецепт чуть сложнее:

Возьмите одну чайную ложку клубничного сока, смешайте со сметаной и добавьте сырой желток. Перемешайте и нанесите на 15 минут. Снимать маску лучше всего влажным диском или теплой водой. Отлично подойдет теплая вода с ромашкой. Эту маску можно использовать для любого типа кожи - она питает и тонизирует.

Клубника отбеливает зубы

Отличное щадящее средство, которое вы можете использовать на постоянной основе. Разотрите две ягоды и добавьте четверть чайной ложки пищевой соды. Последняя будет очищать эмаль, а клубника - бережно отбеливать. Кстати, именно такой способ выбирает актриса Кэтрин Зета-Джонс.

Лосьон из клубники

Лосьон из клубники отлично подойдет для нормальной и комбинированной кожи и станет помощником в борьбе с пигментацией и следами от прыщей.

Достаточно смешать сок клубники и свежего огурца с минеральной водой. Пропорции подбирайте индивидуально. Смесь должна настояться в холодильнике сутки. Такое средство вы сможете использовать не более трех дней.

Скраб для тела из клубники

Чтобы приготовить скраб из клубники в домашних условиях, вам нужно измельчить ягоды и добавить чайную ложку миндального масла. По желанию его можно заменить на любое другое. Затем разбавьте смесь медом. Размешайте и можете использовать. Наносите на пять минут, после чего смойте прохладной водой.

Не забывайте о тест-драйве любых натуральных средств на индивидуальную чувствительность (аллергические реакции). Ведь употреблять клубнику в пищу и использовать как косметический продукт - это далеко не одно и то же.

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