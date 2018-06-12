Житель Силламяэ - Ратасу: самому тупому человеку в мире понятно, что Россия не нападет на Эстонию

На проходившей в течение двух часов в Силламяэском центре культуры встрече с премьер-министром Юри Ратасом, министром государственного управления Янеком Мягги и депутатом Европейского парламента Яной Тоом вопрос НАТО поднял присутствовавший в зале житель Силламяэ Владислав Сумарок. Он обратился к премьер-министру, утверждая, что размещением натовских войск на границе между Эстонией и Россией подогревают немирные отношения с восточным соседом. «Неужели вы не понимаете, что Россия не собирается нападать на Эстонию? Это ясно самому тупому человеку в мире. Для того чтобы думать иначе, надо быть абсолютным русофобом, недолеченным или недоделанным просто человеком», - сказал он.

Сумарок спросил у находившихся на сцене политиков, неужели среди них есть люди, которые думают, что Россия нападет на Эстонию: «Если вы так не думаете, то зачем вы волочете сюда, в Ида-Вирумаа, натовские войска?» Этот вопрос заставил около 150 человек публики в первый раз за вечер зааплодировать.

Юри Ратас сначала попытался дать более общий ответ, сказав, что присоединение к ООН, Европейскому союзу и НАТО было твердой позицией эстонского общества с начала 1990-х годов.

«Я очень рад, что после саммита (НАТО) в Варшаве несколько лет назад было решено усилить безопасность в Польше, Литве, Латвии и Эстонии, — сказал премьер-министр, отметив также сотрудничество стран-членов НАТО в деле защиты воздушного пространства и строительство Центра киберобороны в Таллинне. - Эстония входит в НАТО не потому, что мы собираемся на кого-то нападать. Эстония входит в НАТО для того, чтобы упрочить свою независимость, свою безопасность, свою демократию. И мы обязательно продолжим придерживаться этой линии».

Но Владислав Сумарок настойчиво поинтересовался, ответит ли премьер-министр на его вопрос.

«Нападет ли Россия? - уточнил премьер-министр. - Отвечаю на ваш вопрос. События последних лет как в Грузии, так и на Украине показали, что эта опасность есть и эта опасность может быть реальной».

После этого слово взяла Яна Тоом, которая сказала, что не согласна с премьер-министром по вопросу угрозы со стороны России. «Вы понимаете, Центристская партия - не секта, у нас есть разные мнения», - отметила она.

Далее Тоом объяснила, что Эстония - маленькая страна и ее обороноспособность вне какого-либо союза не воспринималась бы всерьез. «У нас население страны - как один район города Москвы. Надо понимать, что мы живем на самом стыке холодной войны», - сказала она.

В то же время Тоом отметила, что если сейчас в эстонском обществе такой политический консенсус по вопросу НАТО, то с этим ничего не поделать.

Тоом также рассказала о своей соседке-эстонке в Виймси, которая якобы на протяжении десяти лет не обмолвилась с нею ни словом. «Тут она подходит и говорит: госпожа Тоом, когда ваши придут, вы же за меня заступитесь?» В зале раздался смех. «Вы смеетесь, но людям действительно страшно, и эти люди — наши сограждане».

Вместе с тем Яна Тоом отдала должное эстонской армии как замечательному «механизму» интеграции. «Мой сын, балбес и двоечник, именно там выучил эстонский язык и получил диплом парамедика», - привела она пример из личной жизни.