На этой неделе в Таллинне соберутся поющие ветеринары

Однако ветеринары приедут в Таллинн не только для того, чтобы работать – утром 15 июня они соберутся на ступеньках Горхолла и все вместе споют, пишет портал Lemmik.

Цель конгресса под названием «24. FECAVA Eurocongress» состоит в том, чтобы ветеринары могли поделиться друг с другом опытом, обсудить актуальные мировые проблемы в области ветеринарии, например ответственное разведение животных, использование антибиотиков в ветеринарии и чипирование и регистрацию домашних животных.