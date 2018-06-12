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  • На этой неделе в Таллинне соберутся поющие ветеринары

На этой неделе в Таллинне соберутся поющие ветеринары

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Ветеринар и собака. Фото иллюстративное.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Завтра, 13 июня, в Таллинне начнется ежегодный конгресс ветеринаров, в котором примут участие более 1200 врачей, лечащих домашних животных.

Однако ветеринары приедут в Таллинн не только для того, чтобы работать – утром 15 июня они соберутся на ступеньках Горхолла и все вместе споют, пишет портал Lemmik.

Цель конгресса под названием «24. FECAVA Eurocongress» состоит в том, чтобы ветеринары могли поделиться друг с другом опытом, обсудить актуальные мировые проблемы в области ветеринарии, например ответственное разведение животных, использование антибиотиков в ветеринарии и чипирование и регистрацию домашних животных.

В рамках мероприятия 15 июня в 8.30 на ступенях таллиннского Горхолла врачи споют песню, посвященную важности чипирования и регистрации наших четвероногих друзей.

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