Микроавтомобиль – отличное средство передвижения для пожилых, нарушителей закона и детей

По дорогам Эстонии колесят моторные транспортные средства, которые внешне очень похожи на обычные легковые автомобили, они участвуют в дорожном движении, а также попадают в ДТП. Другие участники движения также считают их легковыми автомобилями, но, согласно эстонским законам, автомобилями они не являются, пишет Tehnika.
Этими загадочными машинами являются четырехколосные мопеды (mopeedauto), которые также называют микроавтомобилями. Согласно действующему закону, в определенных случаях для управления этими букашками даже права не нужны.
В законе есть интересное исключение, согласно которому, родившиеся до первого января 1993 года могут управлять микроавтомобилем, не имея водительских прав. Благодаря этому исключению водители, которых лишили прав, могут спокойно ездить по дорогам на этом мопеде.
Да и пожилые люди, которым действие водительских прав не продлевают из-за проблем со здоровьем, могут со спокойной душой садиться за руль микроавтомобиля. Также закон позволяет управлять этими машинками детям, которым исполнилось 14 лет. Правда, им необходимо получить водительские права категории АМ, но это довольно простая процедура. Например, если подростку исполнилось 16 лет и у него есть водительские права любой категории, он также может садиться за руль микроавтомбиля
Продажи микроавтомобилей растут
По данным Авторегистра, в Эстонии официально поставлены на учет 1156 микроавтомобилей.
Наибольшей популярностью пользуются оснащенные дизельным двигателем Microcar MC1 и Ligier X Too S. Также, встречаются мопеды таких марок, как Aixam, Chatenet, JDM, Simpa, Bellier, SMC и Jinling.
Менеджер по продажам фирмы OÜ Autosõit Тоомас Алекырс признал, что в Эстонии наблюдается рост спроса на четырехколесные мопеды. Если в 2016 году они составляли три процента рынка, то годом позже этот показатель вырос в два раза.
По мнению Алекырса, покупателей данного вида транспорта можно поделить на три категории. Во-первых, это молодые люди от 14 до 18 лет, у которых нет прав Б-категории. Во-вторых, это люди старше 18 лет, не имеющие водительских прав Б-категории. В-третьих, люди пожилые, которые не могут садиться за руль обычного автомобиля по состоянию здоровья.
«В настоящее время основными покупателями являются пенсионеры. В основном их интересуют подержанные экземпляры», - сказал Алекырс.
По его словам, продажи новых микроавтомобилей тормозят лизинговые компании, поскольку они не хотят финансировать подобные покупки. А страховые компании не горят желанием предлагать каско-страхование. Банки хотят, чтобы покупатель покупал мопед с помощью кредита, а не лизинга, но в этом случае условия финансирования получаются менее выгодными.
Полицию не устраивает нынешний закон
Стражи правопорядка крайне недовольны имеющимся в законе исключением, поскольку благодаря ему в дорожном движении снова оказываются люди, которых лишили водительских прав.
«Я поддерживаю отмену данного исключения, поскольку оно позволяет уходить от закона водителям, лишенным прав. Очевидно, поправки в закон вносились не для этих целей», - сказала ведущий чиновник охраны правопорядка Департамента полиции и погранохраны, майор полиции и погранохраны Сирле Лойго.
В Министерстве экономики и коммуникаций придерживаются иного мнения, поскольку отстаивают интересы сельских жителей.
«Исключение было добавлено по той причине, что многие люди, живущие за городом, используют для поездок мопеды. Никто не хотел ухудшать их положение, отправляя в автошколу», - пояснил пресс-секретарь министерства Расмус Рууда.
В то же время, по словам Рууда, в ближайшее время планируется внести поправку, согласно которой водителю мопеда должно быть как минимум 16 лет.
«По своему устройству и габаритам четырехколесный мопед имеет во многом схож с автомобилем. Поскольку у такого моторного транспортного средства, как правило, имеется руль, коробка передач и закрытый кузов, водителю бывает сложнее оценить габариты микроавтомобиля. Учитывая габариты четырехколесного мопеда, он является источником повышенной опасности», - пояснил Рууда причины, которые побудили внести поправки в закон.
Виллу Ване: проблема довольно серьезная
По мнению эксперта по дорожному движению Департамента шоссейных дорог Виллу Ване, с данным видом моторных транспортных средств хватает и других проблем. В первую очередь следует разобраться в технических характеристиках. Согласно закону, четырехколесное моторное транспортное средство является мопедом, если его масса не превышает 425 килограммов, а максимальная скорость движения 45 км/ч. Объем двигателя не может превышать 50 кубических сантиметров, а максимальная мощность должна быть не более шести киловатт.
С технической точки зрения, это основные отличия от обычного легкового автомобиля, что и может привести к опасным ситуациям на дорогах.
«Главная проблема с четырехколесными мопедами заключается в разнице скорости движения. Они выезжают на шоссе, где разница в скорости по сравнению с другими участниками движения довольно велика», - пояснил Виллу Ване.
По словам Ване, другим участникам движения сложно понять, что перед ними едет не маленький автомобиль, а мопед, поэтому выбрать правильную скорость движения может быть довольно проблематично.
«Например, случае с трактором сразу понятно, что он едет медленно, поэтому водитель спокойно выбирает нужную скорость», - сказал Ване.
Также Ване посетовал на то, что из-за выехавших на шоссе четырехколесных мопедов другим участникам дорожного движения приходится совершать опасные обгоны.
Как сообщила майор полиции Сирле Лойго, к счастью, в Эстонии происходит довольно мало аварий, когда страдают находящиеся в микроавтомобиле люди. За четыре года подобных инцидентов было менее десяти.
«Важно сказать, что мы не знаем, сколько происходит ДТП без пострадавших. Обычно в подобных случаях обращаются в страховку, а полицию об инциденте не извещают», - добавила она.
Лойго призвала водителей четырехколесных мопедов использовать ремни безопасности, а также соблюдать Закон о дорожном движении.
ДТП с участием четырехколесных мопедов
В начале июня на Сааремаа микроавтомобиль вылетел в кювет. В больницу доставили двух человек.
В начале этого года в Таллинне столкнулись автомобиль скорой и четырехколесный мопед. Водителя мопеда доставили в больницу.
В прошлом году на Сааремаа выезжавший на главную дорогу водитель микроавтомобиля не уступил дорогу двигавшемуся по ней велосипедисту. Велосипедист получил незначительные травмы.
В прошлом году в столичном районе Ласнамяэ микроавтомобиль выехал с дороги.
В прошлом году в Пярну водитель микроавтомобиля отвлекся от дороги и врезался в припаркованный автомобиль. Мопед завалился на бок, а пассажир получил незначительные травмы.
В 2015 году четырехколесные мопеды попадали в ДТП трижды.