Микроавтомобиль – отличное средство передвижения для пожилых, нарушителей закона и детей

Продажи микроавтомобилей растут

По данным Авторегистра, в Эстонии официально поставлены на учет 1156 микроавтомобилей.

Наибольшей популярностью пользуются оснащенные дизельным двигателем Microcar MC1 и Ligier X Too S. Также, встречаются мопеды таких марок, как Aixam, Chatenet, JDM, Simpa, Bellier, SMC и Jinling.

Менеджер по продажам фирмы OÜ Autosõit Тоомас Алекырс признал, что в Эстонии наблюдается рост спроса на четырехколесные мопеды. Если в 2016 году они составляли три процента рынка, то годом позже этот показатель вырос в два раза.

По мнению Алекырса, покупателей данного вида транспорта можно поделить на три категории. Во-первых, это молодые люди от 14 до 18 лет, у которых нет прав Б-категории. Во-вторых, это люди старше 18 лет, не имеющие водительских прав Б-категории. В-третьих, люди пожилые, которые не могут садиться за руль обычного автомобиля по состоянию здоровья.

«В настоящее время основными покупателями являются пенсионеры. В основном их интересуют подержанные экземпляры», - сказал Алекырс.

По его словам, продажи новых микроавтомобилей тормозят лизинговые компании, поскольку они не хотят финансировать подобные покупки. А страховые компании не горят желанием предлагать каско-страхование. Банки хотят, чтобы покупатель покупал мопед с помощью кредита, а не лизинга, но в этом случае условия финансирования получаются менее выгодными.