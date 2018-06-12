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Воздух в Кивиыли загрязняют несколько источников

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Кивиыли.

ФОТО: Eero Vabamaegi/

Из результатов исследования наружного воздуха в Кивиыли выяснилось, что наряду с заводом масел воздух загрязняют свалка промышленных отходов и территория бывших очистных сооружений; источниками пыли являются сланцедробилки химпроизводства и кроссовая трасса приключенческого центра.

Эстонский центр исследований окружающей среды по заказу Министерства окружающей среды проводил с мая по ноябрь 2017 года постоянные замеры качества воздуха в городе Кивиыли, в ходе которых оценивалось содержание сероводорода, двуокиси серы и мелких частиц в наружном воздухе, пишет «Северное побережье».

Установленная для выполнения замеров станция воздушного мониторинга зарегистрировала в общем 236 превышений среднечасового предельного значения содержания сероводорода и девять превышений среднесуточного предельного значения содержания сероводорода.

Два раза станция фиксировала превышение разрешенного содержания мелких частиц (пыли) в воздухе. Предельное значение содержания в воздухе двуокиси серы не превышалось ни разу.

Согласно итогам измерений, возможными источниками загрязнения воздуха сероводородом являются территория бывших очистных сооружений сточных вод и KKT Oil. В то же время потенциальными источниками пылевого загрязнения воздуха являются сланцевые дробилки Kiviõli Keemiatööstus и кроссовая трасса Кивиылиского приключенческого центра.

На эти же источники указывают жители города Кивиыли и его окрестностей в жалобах на неприятный запах и пыль в воздухе. В прошлом году в Инспекцию окружающей среды поступила 91 такая жалоба, около 30% из них были по времени связаны с отправленными предприятием в Инспекцию окружающей среды извещениями о внеочередных работах по обслуживанию, об авариях или запусках.

В соответствии с программой деятельности по уменьшению выбросов в KKT Oil весной 2018 года установили электрофильтр в производственном подразделении твердого теплоносителя, что должно значительно улучшить качество воздуха в регионе. Много ли от него пользы, выяснится осенью, когда в Кивиыли повторят кампанию замеров.

Предприятие приобретает также выявляющие неполадки приборы, которые позволят быстро реагировать в случае необходимости, чтобы предупредить проблемы с воздухом.

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