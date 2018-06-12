Трамп пригрозил премьеру Трюдо, что критика в его адрес будет дорого стоить Канаде

Комментируя на пресс-конференции в Сингапуре прошедший ранее в Квебеке саммит "семерки", Трамп отметил, что встречи в рамках форума "были очень хорошими". В то же время он сказал, что критические замечания канадского премьер-министра Д.Трюдо, касающиеся торговых связей между двумя странами и введенных США импортных пошлин, обойдутся Канаде в "кругленькую сумму".