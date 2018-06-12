Чемпионат мира. Группа Е. Ельцин, сербские сюрпризы, швейцарский монолит и Бразилия

Несомненные фавориты группы Е - бразильцы. Тите собрал такую команду, остановить которую будет практически непосильная задача. На прошлом ЧМ, в родных стенах, бразильцы мучились весь турнир, пока нарыв проблем, как игровых, так и ментальных не вскрыли немцы, уничтожив Бразилию 7:1. В матче за бронзу у кудесников мяча не нашлось ни аргументов, ни желания сопротивляться голландцам.

Четыре года подопечные Тите проходили "перековку" и теперь эксперты называют именно пентакампионов основными претендентами на золотые медали. 16 долгих лет не выигрывали бразильцы ЧМ, вылетая на двух из трех мундиалях в 1/4 финала. Именно на этой стадии бразильцев может ждать Бельгия. Но и "Дьяволы" не должны стать непреодолимой преградой на пути к финалу.

Сила Бразилии в ее сплоченности, мастерстве игроков, - откройте состав команды Тите, звезда на звезде - но эти топовые игроки теперь пашут в обороне и в атаку бегут все вместе. Слабые места? Нет у бразильцев слабых мест. Так и запишите.

Вторую путевку в игры на вылет могут получить сразу три команды: на прошлом ЧМ выстрелила Коста-Рика, которая дошла до 1/4 финала, а теперь желает повторить свой успех. Звезд у костариканцев нет, за исключением вратаря "Реала" Кейлора Наваса, но это цепкая, боевитая команда, которую могут недооценить соперники по группе. Именно это может сыграть центральноамериканцем на руку. Кто слышал о таких клубах, как "Саприсса", "Рионегра", "Хередиано", "Алахуеленсе"? Треть костариканцев выступает на родине, еще треть - в чемпионате США, а остальные, кроме, разумеется, Кейлора Наваса, в не самых сильных клубах Европы, как Ельцин Техеда из швейцарской "Лозанны". Готовитесь записать костариканцев в аутсайдеры? Возможно, вы правы, но четыре года назад костариканцев никто всерьез не воспринимал, а они не проиграли ни одного матча...

Сразу семь балканцев привезет на ЧМ Швейцария. На самом деле - восемь. Тренер Владимир Петкович тоже родом с Балкан. Швейцарцы сильны прежде всего как команда, звезд, пока, у представителей страны шоколада, банков, часов и сыра нет. Может, это и к лучшему. Никто из соперников не знает, от кого будет исходить угроза. Шечири, Джака, Сеферович, Дрмич - вот те люди, которые при необходимости возьмут бремя лидерства на себя в тех случаях, когда будут непростые времена. С бразильцами швейцарцам тягаться сложно, но если удастся выстоять, погасить атакующий порыв команды Тите, то можно разжиться и очками.

Самая загадочная сборная группы - Сербия. Сложно поверить, но после распада СФРЮ югославы только трижды отбирались на ЧМ, а в первый раунд прошли однажды - в 1998 году. Миятович, Савичевич, Говедарица и компания из группы вышли, но в 1/8 финала выступления закончили, хотя по потенциалу были не слабее бывших соотечественников из Хорватии.