Intel пообещала скорую революцию в мире ПК

«Вы увидите устройства с двумя экранами, предлагающие новые способы взаимодействия с платформой PC. Вероятно, вас ждут складные дисплеи, гибкие гаджеты, и товары, которые помещаются в ваш кошелек. Одна из самых очевидных вещей, которая вас ждет, это то, что устройства будут совершенно непохожи на традиционный или устаревший персональный компьютер», — рассказал Грегори Брайант.

Судя по словам представителя Intel, нас ждут как минимум компактные складные устройства вроде продемонстрированного недавно Pocket PC. Эти гаджеты будут оснащены двумя дисплеями или же одним, но гибким экраном, и их можно будет использовать в качестве смартфона, планшетного компьютера или даже небольшого ноутбука, пишет 4pda.ru. Главное, что новое поколение ПК должно работать на полноценной версии Windows 10.