Intel пообещала скорую революцию в мире ПК

Старший вице-президент и глава отдела потребительских компьютеров Intel Грегори Брайант в ходе интервью с журналистами CNET рассказал интересные подробности о будущем персональных компьютеров. Судя по его словам, грядущие устройства будут кардинально отличаться от всего, к чему мы привыкли.
«Вы увидите устройства с двумя экранами, предлагающие новые способы взаимодействия с платформой PC. Вероятно, вас ждут складные дисплеи, гибкие гаджеты, и товары, которые помещаются в ваш кошелек. Одна из самых очевидных вещей, которая вас ждет, это то, что устройства будут совершенно непохожи на традиционный или устаревший персональный компьютер», — рассказал Грегори Брайант.
Судя по словам представителя Intel, нас ждут как минимум компактные складные устройства вроде продемонстрированного недавно Pocket PC. Эти гаджеты будут оснащены двумя дисплеями или же одним, но гибким экраном, и их можно будет использовать в качестве смартфона, планшетного компьютера или даже небольшого ноутбука, пишет 4pda.ru. Главное, что новое поколение ПК должно работать на полноценной версии Windows 10.
По слухам, Dell до конца года представит складное устройство, напоминающее то, что описал Грегори Брайант. Кроме того, не стоит забывать и про загадочный Surface Phone от Microsoft. Руководство редмондской корпорации не раз намекало, что этот гаджет создаст новую категорию устройств.