Пожелание Министерства обороны сделает Эстонию уникальной страной в мире

Сейчас закон предусматривает, что рядовые, прапорщики, майоры, штабные фельдфебели должны уходить со службы по достижении 55-летнего возраста. Подполковники, полковники, флотские капитаны, старшие фельдфебели должны менять профессию в 60 лет, а бригадные генералы, командоры, генералы и адмиралы могут оставаться на своих должностях до 65 лет. По достижении предельного возраста их освобождали от занимаемых должностей и начинали платить спецпенсию. Теперь государство отказывается от выплаты спецпенсий военнослужащим.

Исключить недовольство военных

По словам депутата парламента Райво Аэга, ознакомившегося с предложениями Министерства обороны, отмена предельного возраста нужна, чтобы по его достижении и до наступления обычного пенсионного возраста люди не оставались между землей и небом.

«Целесообразно упразднить этот предельный возраст, чтобы дать человеку возможность зарабатывать до наступления общего пенсионного возраста, чтобы у служивших родине военных не возникало недовольства по отношению к стране, когда в какой-то момент им говорят, что они больше не в состоянии служить стране, и просто отправляют их в отставку, не выплачивая никаких дополнительные компенсаций», - объяснил Аэг Закон о воинской службе, находящийся на втором чтении.

Дополнительное обучение для старших военных

По оценке комиссии по гособороне, внесение такого предложения в закон – это создание прецедента, поскольку комиссии неизвестно, чтобы в какой-то стране полностью отказались от предельного возраста для действующих военных.

«В Швеции и Дании недавно подняли предельный возраст для действующих военных, но не отказались от него совсем. При отказе от предельного возраста нужно смягчить физические требования к 50-65-летним действующим военным, и явно не удастся обеспечить их всех должностями с меньшей физической нагрузкой»,- говорится в мнении комиссии.

Вместо отмены предельного возраста комиссия по государственной обороне советует повысить его или - по примеру Германии - организовать для офицеров по достижении ими предельного возраста и при отчислении в резерв обучение гражданским профессиям. Также комиссия считает, что уравнивание предельного возраста офицеров и младших офицеров с гражданскими служащими (65 лет) обнулит мотивацию молодых людей стать военным и остановит карьерные возможности и ротацию офицеров (служба на каждой должности - два-четыре года). «В итоге резервные подразделения останутся без квалифицированного командования», - говорится во мнении.

Возможность открыть свой бизнес

Однако правовая комиссия считает, что упразднение предельного возраста позволит удержать на действующей службе специалистов тех профессий, которых на рынке сейчас не хватает. Также это позволит армии дольше оставлять на службе людей с нужными знаниями, которых в иной ситуации приходится увольнять по достижении ими определенного возраста. Упразднение предельного возраста касается тех военных, которые поступят на службу с 2020 года.