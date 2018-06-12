"Вы как будто наши враги!"

Хотелось бы вот что сказать, - начал Дзюба. - Смотрю все, что происходит. Сейчас такой негативный фон. Хотел бы вас прежде всего попросить поддержать нас. Турнир еще не начался, а вы себя ведете агрессивно с нами. Давайте турнир закончится, и тогда будете делать выводы. И будете решать, кто, как и что. А сейчас я прошу объединиться всю нашу страну, потому что это праздник, праздник футбола.

Миллионы будут болеть за нас. И мы тут почти месяц пашем не для того, чтобы проиграть и вылететь из турнира. Как и все 32 команды, мечтаем выиграть турнир. Но все решаем постепенно. Сейчас наша задача – выйти из группы и тут нужна поддержка всех. Надо сплотиться вокруг команды. Я вас прошу – немножко уважения к нам. А мы будем уважительно относиться к вам. Потому что мы одно целое! И делаем одно дело! А если будем порознь, ничего не выйдет.