Правовые акты больше не будут хранить в бумажной версии

Нынешнее решение, когда Riigi Teataja хранит бумажные версии всех правовых актов, кроме постановлений местных самоуправлений, признано утратившим целесообразность, поскольку все тексты имеются в электронном виде в защищенной информационной системе Riigi Teataja с многократным резервным копированием, пишет Rus.ERR.

Эта система также позволяет однозначно определить, кто, когда и в каком виде представил исходный текст на публикацию, а все представленные и опубликованные акты защищены цифровой подписью и печатью.