Правовые акты больше не будут хранить в бумажной версии

В Рийгикогу принят в производство инициированный правительством законопроект, согласно которому официальный печатный орган Эстонии Riigi Teataja освобождается от обязанности хранить исходные тексты публикуемых правовых актов в бумажной версии, за исключением законов как наиболее важных правовых актов.
Нынешнее решение, когда Riigi Teataja хранит бумажные версии всех правовых актов, кроме постановлений местных самоуправлений, признано утратившим целесообразность, поскольку все тексты имеются в электронном виде в защищенной информационной системе Riigi Teataja с многократным резервным копированием, пишет Rus.ERR.
Эта система также позволяет однозначно определить, кто, когда и в каком виде представил исходный текст на публикацию, а все представленные и опубликованные акты защищены цифровой подписью и печатью.
Вступление закона в силу планируется в обычном порядке, то есть через десять дней после публикации, за исключением положений о передаче полномочий по составлению полных текстов постановлений, которые должны вступить в силу с 1 января 2019 года.