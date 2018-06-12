Внимание, водители: ремонт начался еще на двух таллиннских улицах

По заказу Таллиннского департамента коммунального хозяйства с понедельника, 11 июня, начались ремонтно-восстановительные работы на Нымме-теэ (улица Котка - улица Тедре) и на улице Тулика (улица Эндла - улица Котка). Работы осуществляются поэтапно, один участок работы за другим. В зоне проведения работ действует ограничение скорости движения до 30 км/ч.
Старейшина района Кристийне Яанус Рийбе ознакомился с началом строительных работ на Нымме-теэ и улице Тулика и выразил удовлетворенность тем, что эти отрезки улиц будут приведены в порядок.
«В ходе работ будут обновлены асфальтобетонное покрытие и дорожная разметка. При асфальтировании карманов на автобусных остановках будут использоваться усиливающие смеси Confalt. Канализационные люки будут заменены на люки плавающего типа, а использование бетонных плит, перераспределяющих давление, снизит нагрузку на колодцы от дорожного движения. Просим участников дорожного движения следить за временной организацией движения на объекте и за установленными средствами организации дорожного движения», – пояснил Рийбе.
Проведением ремонтно-восстановительных работ занимается фирма Tee ja Tee OÜ. Стоимость работ составляет 388 000 евро. Срок выполнения строительных работ в соответствии с договором – август 2018 года.