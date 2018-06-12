Внимание, водители: ремонт начался еще на двух таллиннских улицах

Старейшина района Кристийне Яанус Рийбе ознакомился с началом строительных работ на Нымме-теэ и улице Тулика и выразил удовлетворенность тем, что эти отрезки улиц будут приведены в порядок.

«В ходе работ будут обновлены асфальтобетонное покрытие и дорожная разметка. При асфальтировании карманов на автобусных остановках будут использоваться усиливающие смеси Confalt. Канализационные люки будут заменены на люки плавающего типа, а использование бетонных плит, перераспределяющих давление, снизит нагрузку на колодцы от дорожного движения. Просим участников дорожного движения следить за временной организацией движения на объекте и за установленными средствами организации дорожного движения», – пояснил Рийбе.