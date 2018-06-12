Картина дня: встреча Трампа и Ким Чем Ына, мошенническая схема и поиски пропавшей Илен

Историческая встреча: Трамп и Ким Чен Ын пожали друг другу руки

С долгого рукопожатия началась историческая встреча президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Утром во вторник, 12 июня, они, улыбаясь, поприветствовали друг друга в роскошном отеле Capella на острове Сентоса в Сингапуре и попозировали перед кино- и фотокамерами. Читайте далее...

Обнародован текст документа, подписанного Трампом и Ким Чен Ыном в Сингапуре

По итогам саммита в Сингапуре Дональд Трамп и Ким Чен Ын договорились о начале денуклеаризации Северной Кореи в обмен на гарантии безопасности со стороны США. Об этом сказано в совместном заявлении, подписанном лидерами США и КНДР 12 июня, текст которого публикует Reuters. Ранее суть подписанного документа была неясна. Читайте далее...

Схемы Сависаара-Тообала грозят Центристской партии гигантским иском

В старые долги Центристской партии одновременно вгрызлись и бывший доверенный человек, и следователи, расследующие финансовые дела партий, и Госпрокуратура. Общая сумма требований превышает 1,5 миллиона евро. Если суд оставит их в силе, это приведет партию на грань банкротства. Читайте далее...

Тереза Мэй назвала условие для возвращения к G8 с Россией

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник, 11 июня, назвала условие для возвращения к формату "большой восьмерки" с Россией. По ее словам, РФ не получит приглашения вернуться в группу G7 до тех пор, пока не прекратит вмешиваться в дела других государств. Читайте далее...

С июля изменятся условия подачи ходатайства о получении разрешения на оружие

1 июля в Законе об оружии вступает в силу несколько изменений, которые касаются порядка подачи ходатайства о получении разрешения на оружие и прохождения соответствующего экзамена. Читайте далее...

Срочно предупредите близких! В Эстонии распространяется хитрая мошенническая схема

Пыхьяская префектура получила несколько сообщений от людей, которые стали жертвами мошенников, предлагавших заработать на инвестициях. Мошенники говорят по-русски, общаются с жертвами по телефону, предлагают инвестировать в акции и обещают невозможное – гарантированную прибыль. Читайте далее...

Розыск спешившей с детского дня рождения и пропавшей Илен продолжается

Несмотря на усилия полиции, отправившаяся в воскресенье вечером с улицы Лао в Пярну и бесследно исчезнувшая Илен до сих пор не найдена. Читайте далее...

Яна Тоом: директива скверная – пишите, но не только эстонским депутатам

Европейская комиссия разработала новую директиву об авторских правах в свете единого цифрового рынка. Эта директива вызвала небывало острую реакцию эстонских пользователей соцсетей, призывающих писать евродепутатам от Эстонии с просьбой голосовать против директивы. Читайте далее...

Госсуд: обвиняемый в изнасиловании падчерицы не останется безнаказанным

В понедельник Государственный суд отменил приговор мужчине, которого суды предыдущих инстанций признали виновным в изнасиловании падчерицы, однако суд подчеркнул: это не значит, что подсудимый не будет наказан. Читайте далее...

Фото: в Таллинне злоумышленники взломали магазин электроники

В ночь на вторник в Тонди был взломан магазин электроники и спортивных товаров. Владелец оценивает ущерб в 10 000 евро. Читайте далее...

Житель Силламяэ - Ратасу: самому тупому человеку в мире понятно, что Россия не нападет на Эстонию

Премьер-министр и председатель Центристской партии Юри Ратас в ходе визита в Силламяэ констатировал, что Эстония входит в НАТО с целью защиты своей независимости и угроза нападения со стороны России может быть реальной. Читайте далее...

Карта: в Иванову ночь по всей стране будут жечь костры

Начиная с 21 июня по всей Эстонии пройдет волна концертов и гуляний в честь главного летнего праздника — Ивановой ночи. Читайте далее...

В Нарву с президентом временно переедут более сотни чиновников