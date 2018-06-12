Российский талант переходит в мировой суперклуб

По информации портала Superscommesse.it, представители клубов уже встретились для обсуждения деталей трансфера и могут завершить его уже сегодня.

Сам Головин, как утверждается, уже дал согласие на переход в «Юве».

Как уже сообщалось, «Ювентус» рассчитывает, что сумма трансфера составит около 20 миллионов евро плюс бонусы.