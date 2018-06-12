вт, 12.06.2018
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Российский талант переходит в мировой суперклуб

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Полузащитник ЦСКА Александр Головин.

ФОТО: Ramil Sitdikov / Sputnik

Полузащитник ЦСКА Александр Головин может стать игроком «Ювентуса» уже сегодня, передает sports.ru.

По информации портала Superscommesse.it, представители клубов уже встретились для обсуждения деталей трансфера и могут завершить его уже сегодня.

Сам Головин, как утверждается, уже дал согласие на переход в «Юве».

Как уже сообщалось, «Ювентус» рассчитывает, что сумма трансфера составит около 20 миллионов евро плюс бонусы.

Во всевозможных рейтингах молодых игроков, которые примут участие в ЧМ-2018 Головин занимает одни из первых мест и считается претендентом на звание открытия ЧМ в России.

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