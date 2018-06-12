Галерея: в антикварном магазине загорелся бойлер
12 июня 2018 г., 14:43
Сегодня в 13.07 спасатели получили вызов в антикварный магазин, находящийся на углу улиц Кунинга и Хоспидали в Пярну. Из магазина доносился запах дыма, передает Pärnu Postimees.
Продавец сказал, что, по всей видимости, перегрелся бойлер и в воздухе пахло гарью. "Сегодня в доме отключили воду и бойлер, очевидно, перегрелся. От бойлера пахло подгоревшим пластиком. На всякий случай вызвали спасателей", — объяснил он.
Спасатели проверили электрический бойлер, однако ничего опасного не обнаружили.
"Счастливый несчастный случай. Все закончилось хорошо", — подытожил продавец.