Галерея: в антикварном магазине загорелся бойлер

Продавец сказал, что, по всей видимости, перегрелся бойлер и в воздухе пахло гарью. "Сегодня в доме отключили воду и бойлер, очевидно, перегрелся. От бойлера пахло подгоревшим пластиком. На всякий случай вызвали спасателей", — объяснил он.