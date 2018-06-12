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Эстония купит ракеты ПВО «Мистраль» за 50 млн евро

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Ракеты ПВО "Мистраль".

ФОТО: Hans-Toomas Saarest / Kaitsevägi

Центр оборонных инвестиций Эстонии подписал с французским производителем вооружений MBDA France договор о покупке ракетных систем ПВО ближнего радиуса действия «Мистраль», Эстония приобретет ракеты и оборудование для обучения персонала общей стоимостью 50 млн евро.

Об этом BNS сообщил во вторник пресс-секретарь центра, отметив, что во вторник директор центра инвестиций, полковник Рауно Сирк и вице-президент компании MBDA France Дидье Филипп подписали договор о приобретении ракет „Мистраль» и оборудования для обучения персонала.

В соответствии с соглашением, эстонская сторона в период с 2020 по 2027 годы приобретет ракеты «Мистраль» и тренировочное оборудование на общую сумму в 50 млн евро. Подписанное во вторник рамочное соглашение позволит также докупить ракеты для систем ПВО на общую сумму в 100 млн евро.

«Мистраль» — переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих вертолетов и самолетов противника. Разработан во Франции. В 1987 году был принят на вооружение сухопутных войск Франции. Система управления: инфракрасная пассивная головка самонаведения. В 2000 году принят на вооружение и поставляется собственным вооруженным силам и на экспорт усовершенствованный вариант ПЗРК «Мистраль 2». Обе модификации стоят на вооружении 30 стран мира.

Первые комплексы «Мистраль» Силы обороны Эстонии заказали еще в 2007 году, на вооружении в Эстонии они состоят с 2009 года.

Сейчас Эстония приобретает «Мистрали» на основании договора с MBDA от 2015 года, последние ракеты по прежнему договору поступят в Силы обороны в 2019 году.

По планам Министерства обороны, Эстония инвестирует в приобретение боеприпасов в период с 2018 по 2022 годы более 200 млн евро. К ним добавится принятая в 2016 году и продолженная в 2018 году программа оборонных инвестиций на сумму в 100 млн евро по пополнению крупнокалиберных боеприпасов и поддержка в размере 33 млн евро, выделяемая Силам обороны стран Балтии от США.

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