Под чью дудку пляшет Дональд Трамп?

Можно смело считать, что Нобелевскую премию мира и достойное место в истории Дональд Трамп и Ким Чен Ын себе обеспечили. Во всяком случае, оснований на это рассчитывать у них не меньше, чем было в 1994 году у Ясира Арафата, Ицхака Рабина и Шимона Переса.
Возьмут ли нынешние потенциальные номинанты в свою компанию президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина или эта кандидатура будет оставлена про запас, на случай объединения двух Корей, – это уже вопрос, как говорится, технический. Во всяком случае, сделан очень важный шаг. Пожалуй, здесь уместно процитировать слова астронавта Нила Армстронга, первым ступившего на поверхность Луны: «Это один маленький шаг человека, но гигантский скачок всего человечества».
Верной дорогой идете, товарищи!
А с другой стороны, адепты конспирологии могут ликовать: президент самой могущественной в мире державы, в полном соответствии с подозрениями большинства ведущих политиков Запада, оправдывая эти подозрения, усердно отрабатывает хакерские услуги Кремля, при помощи которых (по их версии) он, собственно, и оказался в Белом доме на реке Потомак.
Уточняю насчет Потомака, поскольку сегодня Белых домов развелось хоть пруд пруди, включая и величественное здание на Краснопресненской набережной реки Москвы. Собственно, получается, что американский Белый дом волею нынешнего его насельника прекращается в провинциальный филиал московского.
Собственно, Трамп в этом смысле не является первопроходцем. Не надо особо углубляться в историю: его предшественник в Овальном кабинете Барак Обама, которого Трамп не устаёт предавать анафеме, тоже строго следовал линии партии и правительства (и отнюдь не Соединённых Штатов Америки), нарушив режим жесточайших санкций против стран-изгоев, фактически выведя из их числа социалистическую Кубу. Сегодня Дональд Трамп, идя по проторённой Обамой дорожке, то же самое делает в отношении коммунистической Корейской Народно-Демократической Республики. До сих пор режим пользовался только поддержкой России и Китая.
Впрочем, пусть себе конспирологи тешатся иллюзиями на предмет влияния России на американских президентов. Разумеется, Дональд Трамп преследует исключительно свои собственные интересы, которые он (и не без оснований) постоянно путает с интересами американской нации.
Да и то сказать: уж как-никак разобравшись с Вьетнамом, поставить эффектную точку, а точнее даже – восклицательный знак, в отношениях с КНДР Америке сам бог велел. Вот эти знаки препинания и расставляются. Впервые в истории напрямую встретились и с более-менее искренними улыбками пожали друг другу руки (!) действующий президент США и северокорейский лидер, Блистательный товарищ (один из официальных титулов) Ким Чен Ын.
Совсем не исключено, что именно ради этого момента склонный к ярким эффектам Дональд Трамп и пошёл на сближение с КНДР, чья пропагандистская машина ещё совсем недавно именовала Соединённые Штаты воплощением всего земного зла и империей дьявола, и это самые мягкие эпитеты, которыми в коммунистической Корее характеризовались «заклятые враги корейского народа». Хотя мотивы в данном случае не играют роли – важен результат.
«Нам с Путиным по пути!»
Эксперты не устают подчёркивать взрывной характер Трампа, к эскападам которого - вроде бы - только-только начнёшь привыкать, а он уже преподносит очередной финт. Есть стереотип: невозможно предсказать действия пресловутой «блондинки за рулём автомобиля», которая, как известно, страшнее, чем обезьяна с боевой гранатой в руках. Но Дональд Фредович ещё более непредсказуем.
Хотя на самом деле его непредсказуемость – сотворённый им же самим миф. В этом они очень похожи с Владимиром Вольфовичем Жириновским, человеком, по оценкам аналитиков, чрезвычайно расчётливым и хладнокровным, прячущим эти свои качества под маской темпераментного и неуправляемого задиры.
В действиях Трампа, особенно на протяжении последних недель, прослеживается строго выверенная, обусловленная реалиями, последовательность и логика.
В течение мая и самого начала июня они с Ким Чен Ыном обменивались если не прямыми оскорблениями, то уж, во всяком случае, отнюдь не дипломатичными высказываниями. При этом не покидало ощущение, что они предварительно договорились не особо обращать внимания на риторику: каждому из них необходимо было создать в глазах своих народов образ непоколебимого лидера.
В принципе оба они достигли этой цели и могли обменяться рукопожатиями, не теряя достоинства ни в собственных глазах, ни в глазах своих избирателей (Трамп) и подданных (Ким).
Однако, оценивая результаты саммита в Сингапуре, многие обозреватели почему-то забывают не менее яркое предисловие к нему в виде действий и заявлений Трампа на канадском курорте Ла-Мальбе, где буквально накануне проходил саммит «большой семёрки». Ещё по пути на это собрание лидеров ведущих мировых держав Трамп сделал заявление на грани фола, призвав коллег по G7 вернуть в этот формат Россию.
Скорее всего, сигнал был адресован лично Владимиру Путину, который в это время находился с трёхдневным визитом в Китайской Народной Республике: может быть, России лучше вернуться под сень западных ценностей? В этом послании одновременно угадывается надежда на то, что приглашение в G7 (или 8) внесёт хоть какой-то диссонанс в российско-китайские отношения, которые в последнее время стали налаживаться как-то уж слишком интенсивно: к вящему неудовольствию Америки.
Да и сама встреча лидеров США и КНДР – тоже сигнал, причём как Путину, так и Си Цзиньпину: Америка начеку! На тандем «Москва – Пекин» найдётся ось «Вашингтон – Пхеньян». Вы нам ШОС, а мы вам G7. Это ничего, что Трамп с партнёрами немного повздорил - стерпят, впервой, что ли. Надо будет – помиримся. А там посмотрим, у кого крепче…
…В общем, большая политика очень оживилась. И как бы в этой толчее нам, то есть Эстонии, не упустить свой профит. Надо держать ухо востро и нос по ветру. На кого теперь больше ориентироваться? Европейская солидарность – вещь хорошая, и даже в наших условиях незаменимая, но и американского партнёра тоже обижать не хочется. Хотя он весь такой неожиданный, такой угловатый… противоречивый такой весь!