Под чью дудку пляшет Дональд Трамп?

Хотя на самом деле его непредсказуемость – сотворённый им же самим миф. В этом они очень похожи с Владимиром Вольфовичем Жириновским, человеком, по оценкам аналитиков, чрезвычайно расчётливым и хладнокровным, прячущим эти свои качества под маской темпераментного и неуправляемого задиры.

В действиях Трампа, особенно на протяжении последних недель, прослеживается строго выверенная, обусловленная реалиями, последовательность и логика.

В течение мая и самого начала июня они с Ким Чен Ыном обменивались если не прямыми оскорблениями, то уж, во всяком случае, отнюдь не дипломатичными высказываниями. При этом не покидало ощущение, что они предварительно договорились не особо обращать внимания на риторику: каждому из них необходимо было создать в глазах своих народов образ непоколебимого лидера.

В принципе оба они достигли этой цели и могли обменяться рукопожатиями, не теряя достоинства ни в собственных глазах, ни в глазах своих избирателей (Трамп) и подданных (Ким).

Однако, оценивая результаты саммита в Сингапуре, многие обозреватели почему-то забывают не менее яркое предисловие к нему в виде действий и заявлений Трампа на канадском курорте Ла-Мальбе, где буквально накануне проходил саммит «большой семёрки». Ещё по пути на это собрание лидеров ведущих мировых держав Трамп сделал заявление на грани фола, призвав коллег по G7 вернуть в этот формат Россию.

Скорее всего, сигнал был адресован лично Владимиру Путину, который в это время находился с трёхдневным визитом в Китайской Народной Республике: может быть, России лучше вернуться под сень западных ценностей? В этом послании одновременно угадывается надежда на то, что приглашение в G7 (или 8) внесёт хоть какой-то диссонанс в российско-китайские отношения, которые в последнее время стали налаживаться как-то уж слишком интенсивно: к вящему неудовольствию Америки.

Да и сама встреча лидеров США и КНДР – тоже сигнал, причём как Путину, так и Си Цзиньпину: Америка начеку! На тандем «Москва – Пекин» найдётся ось «Вашингтон – Пхеньян». Вы нам ШОС, а мы вам G7. Это ничего, что Трамп с партнёрами немного повздорил - стерпят, впервой, что ли. Надо будет – помиримся. А там посмотрим, у кого крепче…