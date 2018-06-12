Финансовая инспекция предупреждает о сотнях сомнительных фирм

Технологическое развитие подталкивает мошенников выманивать деньги у людей, пишет Финансовая инспекция на портале minuraha.ee. Например, все больше происходит случаев, когда какое-то зарубежное физическое лицо учреждает в Эстонии юридическое лицо, а последнее регистрирует свою деятельность в Регистре экономической деятельности - то есть с Эстонией у физического лица нет вообще никакой связи. Фирма с регистрационным кодом может рекламировать себя на своем сайте, но разрешения на деятельность у нее в действительности нет.

Такую схему называют схемой звезды, концы которой уходят в разные уголки мира. Юридическое тело фирмы – это учрежденное в Эстонии предприятие, всё остальное – собственник, руководство, банковский счет, сайт и клиенты – находится за пределами Эстонии в разных странах, в которых действуют разные законы. Это в свою очередь осложняет поимку и наказание обманщиков. Одной из причин регистрации фирмы в Эстонии может быть то, что у нас это можно сделать проще, чем в каких-то других странах.

Во-вторых, это позволяет использовать положительный образ Эстонии как среду для внедрения новых технологических бизнес-идей. Часто это можно видеть в области ICO, когда в каких-то других странах предлагают ICO сделанные фирмами, зарегистрированными в Эстонии.

И хотя услуги предлагают через эстонскую фирму, это не означает, что жителей Эстонии обязательно обманут по такой схеме. Клиентов ловят в разных частях света, и в худшем случае инвесторы теряют десятки тысяч евро. Есть и фирмы, которые в рекламе указывают эстонский адрес, хотя сами зарегистрированы, например, на Маршальских островах.

Часто Финансовая инспекция предупреждает клиентов и инвесторов о фирмах, которые зарегистрированы за пределами Эстонии, но обращаются к жителям нашей страны и предлагают им услуги инвестирования, не имея разрешения на такую деятельность. За такими предприятиями часто скрываются люди, которые по телефону предлагают легко заработать большие деньги. Нужно только указать на сайте номер счета, перевести на него деньги или дать номер кредитной карточки - и маклер возьмет управление в свои руки: будет торговать валютой, покупать и продавать акции или ценные бумаги. Доверие вселяет положительный образ в Интернете – красивый сайт и фантомные форумы с хвалебными комментариями.