Галерея: эксклюзивная вилла на пляже в Мийдуранна

• Вилла находится в тихом и безопасном поселке, отделенном шлагбаумом, где имеется свой пляж.

• Также в поселке есть детская игровая и баскетбольная площадки. Управляющей компании поселка принадлежит скважина, что обеспечивает доступ к качественной воде по низкой цене.

• Из окон виллы открывается уникальный вид на южную сторону, благодаря чему вы можете наслаждаться редким сочетанием согретого солнцем сада с панорамой моря и города.

• Спроектированная архитектурным бюро Muru&Pere вилла в стиле «фанк» носит название «Корабль».

• В 2011 году в доме был сделан капитальный ремонт, а в 2017 году – косметический.

• Каждая спальня снабжена отдельной ванной комнатой, а из окон открывается панорамный вид на Таллинн.

• Большой балкон, две террасы, закрытый и защищенный от ветра двор с красивым озеленением и прудом.

• Просторный гараж на два автомобиля, а также парковочные места во дворе.

• В доме выделена спа-зона с сауной и мини-бассейном.

• Газовое отопление и водный подогрев полов, тщательно утепленные стены, принудительная вентиляция с подогревом – все это обеспечит низкие расходы на отопление.

• Уникальный металлический каркас придает дому прочность.

• Высококачественная кухонная мебель и хозяйственное помещение с техникой Siemens.

• Дом продается с мебелью. В цену входят также морские пейзажи, выполненные художником специально для этого дома.