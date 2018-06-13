Галерея: эксклюзивная вилла на пляже в Мийдуранна

В продажу поступила эксклюзивная современная вилла с панорамным видом на Таллинн, которая идеально подойдет для семьи, ценящей уединенность, но при этом ведущей активный образ жизни.
• Вилла находится в тихом и безопасном поселке, отделенном шлагбаумом, где имеется свой пляж.
• Также в поселке есть детская игровая и баскетбольная площадки. Управляющей компании поселка принадлежит скважина, что обеспечивает доступ к качественной воде по низкой цене.
• Из окон виллы открывается уникальный вид на южную сторону, благодаря чему вы можете наслаждаться редким сочетанием согретого солнцем сада с панорамой моря и города.
• Спроектированная архитектурным бюро Muru&Pere вилла в стиле «фанк» носит название «Корабль».
• В 2011 году в доме был сделан капитальный ремонт, а в 2017 году – косметический.
• Каждая спальня снабжена отдельной ванной комнатой, а из окон открывается панорамный вид на Таллинн.
• Большой балкон, две террасы, закрытый и защищенный от ветра двор с красивым озеленением и прудом.
• Просторный гараж на два автомобиля, а также парковочные места во дворе.
• В доме выделена спа-зона с сауной и мини-бассейном.
• Газовое отопление и водный подогрев полов, тщательно утепленные стены, принудительная вентиляция с подогревом – все это обеспечит низкие расходы на отопление.
• Уникальный металлический каркас придает дому прочность.
• Высококачественная кухонная мебель и хозяйственное помещение с техникой Siemens.
• Дом продается с мебелью. В цену входят также морские пейзажи, выполненные художником специально для этого дома.
• Отличное расположение в тихом поселке, где поблизости есть все необходимое для комфортной жизни.