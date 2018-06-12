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Фото: разнообразные дорожки на даче своими руками

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ФОТО: yellowhome.ru

Многие домовладельцы мечтают о преображении своего земельного участка. Но стоимость услуг ландшафтного дизайнера и расходы на покупку стройматериалов больно бьют по кошельку, пишет Yellowhome.ru.

Поэтому сегодня стоит остановиться на более простых и доступных способах устройства садовых дорожек, которые ничуть не уступают решениям профессиональных архитекторов. Какие же бывают дорожки?

ФОТО: Фото: yellowhome.ru

Садовые тропы. Это дорожки, появляющиеся естественным способом при регулярном перемещении людей по одному и тому же месту. Как правило, эти стихийно появившиеся тропинки соединяют между собой наиболее важные и популярные на участке точки.

ФОТО: Фото: yellowhome.ru

Естественные садовые тропы можно превратить в гравийные дорожки и в твердые заливные дорожки с различным покрытием.

Подробную инструкцию по строительству разнообразных садовых дорожек с изобилием красочных иллюстраций смотрим ЗДЕСЬ

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