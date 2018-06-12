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Приложение компании Uber сможет определять пьяных пассажиров

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Uber.

ФОТО: TYRONE SIU/REUTERS

Компания Uber зарегистрировала патентную заявку на компьютерную систему, которая поможет определять пассажиров в нетрезвом состоянии через официальное приложение для вызова такси. Алгоритм будет анализировать то, как клиент вводит адрес пункта назначения (скорость и количество ошибок), с какой скоростью он идет, а также положение его телефона. Об этом сообщает CNN.

Большинство современных сервисов заказа такси включает в себя систему рейтингов: причем как водителя, так и пользователя. На основании средней оценки как водитель, так и пассажир могут, например, отказаться от поездки. Рейтинговая система также помогает компаниям контролировать водителей или же отказывать неплатежеспособным пользователям в услуге. Для водителей также могут быть оставлены отзывы, но эта функция не предусмотрена для пассажиров, готовность подвезти которых, таким образом, зависит только от оценки, пишет N+1.

С другой стороны, необъективными могут быть и отзывы. В Uber уже пытались бороться с этой проблемой: в 2016 году компания предложила анализировать данные с датчиков смартфонов водителей, чтобы оценить достоверность жалоб пользователей на слишком быструю езду. Теперь, согласно заявке, доступной на сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США, компания планирует оценивать состояние клиента при помощи его смартфона. Официальное приложение будет собирать данные о том, как пользователь заказывает автомобиль: как быстро он набирает текст, сколько делает опечаток, с какой скоростью нажимает на кнопки (и попадает ли на них), а также — с какой скоростью он идет и меняется ли положение его телефона. На основании этих данных будет выстраиваться привычный для каждого пользователя паттерн заказа автомобиля; соответственно, в случае, если этот паттерн поменялся, система сможет предположить, что клиент пьян, после чего сообщит об этом водителю. 

Как сообщается в патенте, информация будет собираться только в момент пользования приложением и не будет доступна в фоновом режиме. Использование такой информации позволит компании обеспечить комфорт нетрезвым пассажирам, назначив им самого компетентного и отзывчивого водителя.

Приложения вроде Uber нацелены на то, чтобы сделать поездки на такси максимально доступными для всех, но, как выяснили социологи, от предвзятого отношения водителей политика компаний не избавляет: афроамериканцам, например, приходится ждать машину значительно дольше, а женщин везут по одному и тому же маршруту дольше, чем мужчин.

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