Новая модная кухонная мебель вызывает противоречивые эмоции
13 июня 2018 г., 12:27
Можно подумать, что наши кухни - самые модные и продвинутые, и ничем новым нас уже не удивить. Однако есть один своеобразный тренд, который вызывает противоречивые эмоции, пишет Kodu.
Это прием называется colour blocking - блокировка цветом и означает, что среди одноцветных кухонных шкафов вдруг появляется один или два контрастного цвета.
Иногда используется более плавный переход цвета. Например, синие тона разных оттенков.
Контрастные цвета, расположенные среди нейтральных, тоже производят впечатление.