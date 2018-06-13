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Новая модная кухонная мебель вызывает противоречивые эмоции

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ФОТО: driesotten.com

Можно подумать, что наши кухни - самые модные и продвинутые, и ничем новым нас уже не удивить. Однако есть один своеобразный тренд, который вызывает  противоречивые эмоции, пишет Kodu.  

Это прием называется colour blocking - блокировка цветом и означает, что среди одноцветных кухонных шкафов вдруг появляется один или два контрастного цвета. 

Фото:

ФОТО: driesotten.com

Иногда используется более плавный переход цвета. Например, синие тона разных оттенков. 

Фото:

ФОТО: nordicdesign.ca

Контрастные цвета, расположенные среди нейтральных, тоже производят впечатление. 

Фото:

ФОТО: driesotten.com

Больше информации здесь, здесь и здесь.

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