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Первый матч Чемпионата мира по футболу 2018 начнётся уже в этот четверг, 14 июня. Если же у вас нет возможности следить за играми напрямую с трибун, мы поможем вам подготовиться к его просмотру дома или на улице, пишет портал Digitark.

Важнейшее для футбольных фанатов событие никогда ещё не проходило так близко к Эстонии. Увы, это не значит, что отвлечься от повседневных работ и ехать в Россию следить за Чемпионатом мира по футболу стало проще. К счастью, есть куда больше шансов выкроить немного времени из своего рабочего или выходного дня, чтобы поболеть за любимую сборную из дома.

ЧМ-2018: не выходя из дома

Самый привычный для многих способ посмотреть важный футбольный матч – собраться небольшой компанией у себя или у друзей, набрать прохладительных напитков с закуской, и включить на своём телевизоре спортивный канал. Но готовы ли вы к матчам в этом году?

Мы знаем, что прогресс не стоит на месте и качество трансляций улучшается с каждым годом. Более того, телевизоры становятся всё меньше в объёме, и устройства большей диагонали проще разместить в своей гостиной.

С 14 мая по 30 июня для поклонников футбола Telia проводит кампанию по приобретению телевизора с выгодной ценой на льготных условиях – доставкой в день заказа и рассрочкой под 0%. В зависимости от ваших требований к телевизору, можно выбрать панель диагональю от 50 до 65 дюймов. С выбором телевизоров вы можете ознакомиться здесь.

Футбол, который всегда с тобой

Летнее тепло и услуги Telia позволят вам не упускать матчи с любимой сборной на даче, за границей, или же просто на улицах города в компании друзей.