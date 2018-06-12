вт, 12.06.2018
"Эстонская политика - это война одних комсомольцев с другими" Таави Минник
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
ЧМ 2018
Экономика
За рубежом
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Футбольный чемпионат увеличил спрос на новые телевизоры

Футбольный чемпионат увеличил спрос на новые телевизоры

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Телевизор. Фото иллюстративное.

ФОТО: Reuters / Scanpix

Чемпионат мира по футболу, который начнется на этой неделе, вызвал рост спроса на новые телевизоры. Причем, все чаще покупатели делают свой выбор в пользу больших экранов с диагональю 50-65 дюймов.

По словам менеджера по продукту Telia Eesti Юри Раудсеппа, значимые спортивные события этого лета послужили причиной, по которой многие решили заменить старый телевизор, сообщает пресс-служба компании.

«Болельщики хотят получить полный спектр эмоций, сопереживая своим фаворитам и наличие качественного экрана для этого просто необходимо, – сказал Раудсепп. – Не стал исключением и Чемпионат мира, который вот-вот начнется в России».

Раудсепп отметил, что спрос на телевизор этим летом уже на 20% выше обычного. Что касается размеров, то на первом месте по популярности прочно закрепились телевизоры с диагональю 50 дюймов. Однако, в последнее время все чаще выбор покупателей падает на 55- и 60-дюймовые телевизоры премиум-класса от Samsung и LG.

«Конечно, свою роль играет и то, что благодаря сотрудничеству с производителями удается представить на нашем рынке весьма привлекательные предложения, когда цена может снижаться на несколько сотен евро», - добавил Раудсепп.

ТОП-5 самых продаваемых телевизоров начала лета:

1 - 50" LED TV Samsung MU6172

2-  65'' LED-TELER LG SK7900

3 - 65" LED TV Samsung MU6172

4 - 55" QLED Samsung Q6F

5  - 55'' LED-TELER LG UK6100

Актуально

НАВЕРХ