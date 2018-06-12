Футбольный чемпионат увеличил спрос на новые телевизоры

По словам менеджера по продукту Telia Eesti Юри Раудсеппа, значимые спортивные события этого лета послужили причиной, по которой многие решили заменить старый телевизор, сообщает пресс-служба компании.

«Болельщики хотят получить полный спектр эмоций, сопереживая своим фаворитам и наличие качественного экрана для этого просто необходимо, – сказал Раудсепп. – Не стал исключением и Чемпионат мира, который вот-вот начнется в России».

Раудсепп отметил, что спрос на телевизор этим летом уже на 20% выше обычного. Что касается размеров, то на первом месте по популярности прочно закрепились телевизоры с диагональю 50 дюймов. Однако, в последнее время все чаще выбор покупателей падает на 55- и 60-дюймовые телевизоры премиум-класса от Samsung и LG.

«Конечно, свою роль играет и то, что благодаря сотрудничеству с производителями удается представить на нашем рынке весьма привлекательные предложения, когда цена может снижаться на несколько сотен евро», - добавил Раудсепп.

ТОП-5 самых продаваемых телевизоров начала лета:

1 - 50" LED TV Samsung MU6172

2- 65'' LED-TELER LG SK7900

3 - 65" LED TV Samsung MU6172

4 - 55" QLED Samsung Q6F