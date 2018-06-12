Украина сделала России необычный подарок

"Сегодня РФ получает от нас своеобразный "подарок" в МС ООН. Он весит около 90 кг, состоит из 17 500 страниц текста и содержится в 29 томах", - отметил в Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Эти шагом Киев добивается признания на международном уровне роли России в событиях на Донбассе и в Крыму, чтобы затем привлечь Москву к ответственности, пояснил президент Украины Петр Порошенко.

До тех пор, пока Россия и дальше упорно врет, что не они оккупировали украинскую землю, привезли "Бук", который сбил MH17, завезли "Грады", из которых обстреляли мирных граждан Мариуполя, Краматорска и Авдеевки и блокпост в Волновахе" , - написал Порошенко на Facebook.

"Должностные лица РФ упорно врут, что не вербовали террористов, которые совершали взрывы в Одессе, Харькове и Киеве. Врут и про то, что не выживают украинцев и крымских татар из Крыма, дикриминируя их в условиях оккупации", - перечисляет Порошенко претензии к России.

"Преодолеть эту ложь можно только с помощью правды и доказательств, - добавил глава Украины. - Для этого нам нужна позиция Международного Суда ООН, который даст надлежащую оценку действиям РФ и не оставит им возможности прятаться от ответственности за очередными манипуляциями и криками "это не мы" и "нас там нет".

Порошенко видит особый символизм в том, что МС ООН назначил прием этих документов на 12 июня - День России.