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Украина сделала России необычный подарок

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Украинский флаг. Иллюстративное фото.

ФОТО: Stringer/Sputnik

Международный суд ООН в Гааге принял от Украины Меморандум в деле против России относительно нарушений Международной конвенции про запрет финансирования терроризма и Конвенции ООН про ликвидацию всех форм расовой дискриминации. Речь идет о дополнительных материалах к иску, поданному 16 января, передает Newsru.com.

"Сегодня РФ получает от нас своеобразный "подарок" в МС ООН. Он весит около 90 кг, состоит из 17 500 страниц текста и содержится в 29 томах", - отметил в Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Эти шагом Киев добивается признания на международном уровне роли России в событиях на Донбассе и в Крыму, чтобы затем привлечь Москву к ответственности, пояснил президент Украины Петр Порошенко.

До тех пор, пока Россия и дальше упорно врет, что не они оккупировали украинскую землю, привезли "Бук", который сбил MH17, завезли "Грады", из которых обстреляли мирных граждан Мариуполя, Краматорска и Авдеевки и блокпост в Волновахе" , - написал Порошенко на Facebook.

"Должностные лица РФ упорно врут, что не вербовали террористов, которые совершали взрывы в Одессе, Харькове и Киеве. Врут и про то, что не выживают украинцев и крымских татар из Крыма, дикриминируя их в условиях оккупации", - перечисляет Порошенко претензии к России.

"Преодолеть эту ложь можно только с помощью правды и доказательств, - добавил глава Украины. - Для этого нам нужна позиция Международного Суда ООН, который даст надлежащую оценку действиям РФ и не оставит им возможности прятаться от ответственности за очередными манипуляциями и криками "это не мы" и "нас там нет".

Порошенко видит особый символизм в том, что МС ООН назначил прием этих документов на 12 июня - День России.

Украина 16 января 2017 года подала в Международный суд ООН иск, в котором обвинила Россию в нарушении Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации. Международный суд ООН 19 апреля того же года частично удовлетворил требование Украины по установлению обеспечительных мер в отношении РФ. В частности, суд постановил, что Россия по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации должна воздержаться от ущемления прав крымских татар и обеспечить доступ к образованию на украинском языке в Крыму. По Конвенции о противодействии финансированию терроризма суд заявил об отсутствии необходимости установления обеспечительных мер.

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