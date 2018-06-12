Президент Кальюлайд отозвала послов Эстонии из США и Мексики

Кальюлайд отозвала с должности посла Эстонии в США Лаури Лепика, сообщается на домашней страничке главы государства. Кроме того, президент отозвала посла Эстонии в Мехико Ээрика Мармея.

Лаури Лепик, вручивший верительный грамоты президенту США Дональду Трампу 1 сентября прошлого года, сам подал заявление об отставке, сославшись на усталость. По данным Postimees, уход Лепика связан с его проблемами с алкоголем.

По данным портала ERR, новым послом Эстонии в США станет канцлер Министерства обороны Йонатан Всевиов.