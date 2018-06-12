В Сети обсуждают "отваливающуюся" бровь премьер-министра Канады (видео)

"Джастин Трюдо расстроен, потому что он узнал, что Дональд Трамп вводит пошлины на фальшивые брови", — написал Рос МакКулох.

Justin Trudeau is upset because he has found out that Donald Trump is putting up Tariffs on fake eyebrows😂 pic.twitter.com/Nu3HpmTLAx — Ross McCulloch (@Rossmac212) June 10, 2018

"СРОЧНО: канадская конная полиция отчаянно разыскивает пропавшую бровь Джастина Трюдо. НЕ ПРИБЛИЖАЙТЕСЬ к брови, которая, по сообщениям, ищет Labbat (любимое пиво Трюдо — прим. ред.) и может быть вооружена", — сыронизировал Ли Странахаб.

BREAKING: Canadian Mounties have launched a desperate search for Justin Trudeau's missing eyebrow.



DO NOT approach the eyebrow, which is believed to be searching for a Labatt's and may be armed. pic.twitter.com/vI72kRVscZ — Lee Stranahab (@stranahan) June 11, 2018

"Думаете, что отношения с Канадой сейчас натянуты? Подождите, когда Трамп напишет твит о фальшивых бровях Джастина Трюдо", — отметил Мак Мариани.

If you think our relationship with Canada is strained now, wait until President Trump tweets about Justin Trudeau's fake eyebrows. — Mack Mariani (@MackMariani) June 10, 2018

Также в Twitter появился аккаунт, посвященный бровям премьера Канады.

"Чтобы вы знали, это правда. У Джастина Трюдо фальшивые брови, и в основном он о нас очень хорошо заботится. Но @realDonaldTrump (официальный аккаунт президента США — прим. ред.) его сильно запугал, и пот ослабил клей, на котором мы держимся. Не переживайте", — сообщили "брови Трюдо".

Just so you know, yes it's true. Justin Trudeau wears fake eyebrows and takes really good care of us most of the time. But he's really intimidated by @realDonaldTrump, and the sweat loosened the glue that keeps us attached. No biggie — Trudeau's Eyebrows (@TrudeausEyebro1) June 10, 2018

Однако некоторые юзеры заметили, что "отваливающаяся" бровь — это оптическая иллюзия, вызванная ее густотой.

"Хотя скандал с фальшивой бровью набирает обороты, ряд фотографий показывает, что левая бровь Джастина Трюдо гуще внизу, где находится надбровная дуга. Сверху, ближе к глабелле, волоски растут реже. Вот почему может показаться, что это отваливающаяся фальшивая бровь", — уточнил Шон Крэг.