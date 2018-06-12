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В Сети обсуждают "отваливающуюся" бровь премьер-министра Канады (видео)

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Джастин Трюдо.

ФОТО: CHRIS WATTIE/REUTERS

Видео с пресс-конференции премьер-министра Канады Джастина Трюдо вызвало бурные обсуждения в Сети. Пользователям интернета показалось, что в ролике у канадского лидера сползает левая бровь, из-за чего юзеры заподозрили, что Трюдо носит фальшивые брови. В частности, в Twitter появилось немало шуток на эту тему, пишет РИА Новости.

"Джастин Трюдо расстроен, потому что он узнал, что Дональд Трамп вводит пошлины на фальшивые брови", — написал Рос МакКулох.

"СРОЧНО: канадская конная полиция отчаянно разыскивает пропавшую бровь Джастина Трюдо. НЕ ПРИБЛИЖАЙТЕСЬ к брови, которая, по сообщениям, ищет Labbat (любимое пиво Трюдоприм. ред.) и может быть вооружена", — сыронизировал Ли Странахаб.

"Думаете, что отношения с Канадой сейчас натянуты? Подождите, когда Трамп напишет твит о фальшивых бровях Джастина Трюдо", — отметил Мак Мариани.

Также в Twitter появился аккаунт, посвященный бровям премьера Канады.

"Чтобы вы знали, это правда. У Джастина Трюдо фальшивые брови, и в основном он о нас очень хорошо заботится. Но @realDonaldTrump (официальный аккаунт президента СШАприм. ред.) его сильно запугал, и пот ослабил клей, на котором мы держимся. Не переживайте", — сообщили "брови Трюдо".

Однако некоторые юзеры заметили, что "отваливающаяся" бровь — это оптическая иллюзия, вызванная ее густотой.

"Хотя скандал с фальшивой бровью набирает обороты, ряд фотографий показывает, что левая бровь Джастина Трюдо гуще внизу, где находится надбровная дуга. Сверху, ближе к глабелле, волоски растут реже. Вот почему может показаться, что это отваливающаяся фальшивая бровь", — уточнил Шон Крэг.

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