В крови капитана затонувшего на Волге катамарана нашли алкоголь

Согласно данным, в крови капитана судмедэксперты обнаружили 2,17 промилле алкоголя. Это соответствует сильной стадии опьянения, при которой могут начаться нарушения моторики, потеря памяти и сознания, ступор, а также есть вероятность потери сознания.

Ранее стало известно, что катамараном управлял бывший глава Калачевского района Волгоградской области Дмитрий Хахалев. В 2009 году он был приговорен к четырем годам колонии общего режима за изнасилование, побои и хулиганство со стрельбой.