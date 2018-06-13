Признанные мэтры проектирования и строительства наверняка огорчились, феминистки возликовали, а у вас есть возможность посмотреть галерею работ пожилой дамы, легко и непринужденно отнявшей статус лучших из лучших у Фрэнка Гери, Нормана Фостера, Жана Нувеля и прочих гигантов архитектурной мысли.

Первый большой успех к ней пришел спустя более чем 20 лет после получения диплома архитектора — в 1987-м, когда Ицуко Хасэгава выиграла тендер на проектирование культурного центра в городе Фудзисава. Изначально местным жителям не понравился проект, представленный архитектором, но к моменту открытия центра они кардинально поменяли свое мнение.

Проект территории около моста в Исси-ле-Мулино, Франция, 2008 год ФОТО: скриншот с сайта dom.lenta.ru

Жюри архитектурной премии Королевской академии художеств также впервые возглавила женщина — британский архитектор Луиза Хаттон, глава бюро Sauerbruch hutton. «На мой взгляд, самое интересное в архитектуре Ицуко Хасэгава — это инновационный дух», — заявила она на церемонии награждения.

«Ее здания излучают оптимизм, который можно истолковать как утопизм. Хасэгава, похоже, пытается показать, как можно изменить мир через архитектуру», — добавила Луиза Хаттон. По ее словам, жюри было едино в своем мнении об исключительности таланта Ицуко. «Мы надеемся, что этот приз поможет ей получить то признание, которого она заслуживает», — подчеркнула председатель жюри конкурса.