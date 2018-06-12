Будет ли сложен ядерный зонтик?

Напротив, определить национальные интересы США крайне сложно, поскольку речь идет о самом могущественном государстве в мире, у которого в игре свои интересы практически в любой точке земного шара, причем зачастую их интересы противоречивы – непосредственные экономические интересы могут противоречить геополитическим и т.д. И все же можно сказать, что в качестве глобальной верховной власти основным интересом США является сохранение своей доминирующей позиции. Как минимум с точки зрения реальной политики. И здесь основным соперником США, который угрожает их позиции, остается Китай.

Почти наверняка неслучайно, что Ким Чен Ын стал гораздо более готов к сотрудничеству с США после двух недавних (в марте и начале мая) встреч с китайским лидером Си Цзиньпином. С одной стороны, Пекин оказал давление на Пхеньян, чтобы снять напряженность в отношениях с США, поскольку этого требовал Вашингтон, да и сам Китай не заинтересован в угрозе ядерной войны возле своих границ.

С другой, опять-таки… китайцы известны тем, что устанавливают свои планы на очень долгую перспективу. Если на Корейском полуострове действительно будет снята вся напряженность и будет достигнуто мирное соглашение, исчезнет повод для присутствия американских войск. И ядерный зонтик. Зачем он, если все время светит солнце? Т.е. в долгосрочной перспективе решение корейских проблем может повлечь за собой уменьшение влияния США в Восточной Азии. Согласно нынешнему определению, это не в интересах США. Зато это могло бы быть в их интересах, если их фундаментально переформулировать.

Надежность как основной вопрос

И Трамп, и Ким известны своей непредсказуемостью, а любая действительная денуклеаризация и разоружение – уже чисто технически весьма сложные процессы. То есть все может опять столь же быстро зайти в тупик, сколь начало улучшаться. Но по крайней мере сейчас кажется, что обе стороны (и все остальные участники) заинтересованы в подлинном снятии напряженности.

Даже при наличии доброй воли неизбежно возникнет ряд проблем. Во-первых, осмелится ли все же Ким Чен Ын отказаться от ядерного оружия? Вспомним, что когда-то лидер Ливии Муаммар Каддафи под давлением западных стран отказался от своей ядерной программы. Дела его пошли, мягко говоря, плохо. Есть и другие аналогичные примеры. В то же время Ким может надеяться не только на пока не уточненные гарантии безопасности от США, но и на гарантии Пекина. Совершенно точно Китай не позволит США вводить демократию в Северной Корее по их усмотрению.

Во-вторых, может ли Вашингтон доверять денуклеаризации Пхеньяна? Осуществлять надежный контроль за любым разоружением очень трудно, по сути, это потребовало бы подчинения всего государства иностранному/международному контролю. С этим Ким едва ли согласится.

В-третьих, согласятся ли в свою очередь США отменить экономические санкции, не будучи уверенными, что Северная Корея выполнит свои обещания? Заключенный с Ираном ядерный договор Трамп недавно отменил и вновь ввел режим санкций, заявив, что Тегеран не выполняет своих обязательств.