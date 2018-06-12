Будет ли сложен ядерный зонтик?

Саммит президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Сингапуре, без сомнения, снял весьма взрывоопасную напряженность на Корейском полуострове, во всей Восточной Азии и в мире в целом. Бесспорно оба главы государства получили множество баллов в своих собственных глазах и в глазах мировой общественности. К сожалению, подписанное совместное заявление составлено в крайне общих чертах и на самом деле ни одну из сторон ни к чему не обязывает. Факт, такого типа документы в основном декоративны, считает политолог Ристо Киви.
Как обычно, обещается совместными усилиями стоять «за мир, процветание и безопасность», но конкретные детали при этом не уточняются. В воздухе повисает и самый практичный вопрос – полная денуклеаризация Корейского полуострова. Во-первых, это технически крайне сложно, во-вторых, существует опасения, что ее понимают несколько по-разному. США требуют от Северной Кореи быстрого, полного и контролируемого отказа от ядерного оружия и всего, что с этим связано. Позиция Пхеньяна более неопределенна.
Дело в том, что США, конечно, вывели свое ядерное оружие из Южной Кореи еще в 1991 году, но и Южная Корея и Япония до сих пор находятся под американским “ядерным зонтиком”, который базируется на подводных лодках и размещенных в других местах стратегических бомбардировщиках и ракетах. По крайней мере, до сих пор Пхеньян указывал, что полная денуклеаризация предполагала бы и ликвидацию этого “зонтика”. Что это вообще могло бы означать? Гарантии безопасности для Северной Кореи от США?
Вспомним, что когда-то лидер Ливии Муаммар Каддафи под давлением западных стран отказался от своей ядерной программы. Дела его пошли, мягко говоря, плохо.
Хотя детали остались неуточненными, обе стороны обещают быстро приступить к делу. Переговоры обещали начать как можно скорее. Со стороны США их будет проводить госсекретарь Майкл Помпео, со стороны Северной Кореи – пока не названный высокопоставленный представитель. Очевидно, что переговоры будут сложными, и их результат предсказать трудно, но для начала необходимо спросить, чего на самом деле хочет каждая из сторон? Каковы их интересы?
Интересы США и Северной Кореи
Один общий интерес обе стороны удовлетворили на 100%. Не страны, а лидеры. Еще несколько месяцев назад Ким Чен Ын был парией, с которым практически все отказывались общаться. Теперь он на равных встречается и разве что не братается с лидером самого могущественного государства в мире и является звездой международного масштаба. Это необходимо ему как дома, так и за рубежом. В принципе, это релевантно и для Дональда Трампа. На прошлых выходных на саммите Большой семерки в Канаде он сумел на личном уровне поссориться более-менее со всеми лидерами союзнических стран. Большая часть американцев в прямом смысле слова презирает Трампа. Теперь же он сделал нечто, что нельзя прямо осудить даже при всем желании. Какая publicity! Возможно, даже заслуживающая Нобелевки.
С национальными интересами все чуть сложнее. Вернее, в случае Северной Кореи все относительно просто, поскольку в этой стране интересы правителя и национальные интересы совпадают. Они заключаются в следующем: обеспечить сохранение династии Кимов и их приближенных у власти; избежать прямого нападения США (чем еще недавно грозил Трамп); избавиться от санкций, чтобы экономика страны смогла начать быстро развиваться (потенциал для этого, несомненно, есть). Последнее при этом было бы и в интересах всего народа Северной Кореи. Все эти интересы позитивно коррелируют между собой и, если дела пойдут хорошо, эти интересы будут реализованы. Тем самым Ким может быть всячески доволен. Можно сказать: садись, пять!
Напротив, определить национальные интересы США крайне сложно, поскольку речь идет о самом могущественном государстве в мире, у которого в игре свои интересы практически в любой точке земного шара, причем зачастую их интересы противоречивы – непосредственные экономические интересы могут противоречить геополитическим и т.д. И все же можно сказать, что в качестве глобальной верховной власти основным интересом США является сохранение своей доминирующей позиции. Как минимум с точки зрения реальной политики. И здесь основным соперником США, который угрожает их позиции, остается Китай.
Почти наверняка неслучайно, что Ким Чен Ын стал гораздо более готов к сотрудничеству с США после двух недавних (в марте и начале мая) встреч с китайским лидером Си Цзиньпином. С одной стороны, Пекин оказал давление на Пхеньян, чтобы снять напряженность в отношениях с США, поскольку этого требовал Вашингтон, да и сам Китай не заинтересован в угрозе ядерной войны возле своих границ.
С другой, опять-таки… китайцы известны тем, что устанавливают свои планы на очень долгую перспективу. Если на Корейском полуострове действительно будет снята вся напряженность и будет достигнуто мирное соглашение, исчезнет повод для присутствия американских войск. И ядерный зонтик. Зачем он, если все время светит солнце? Т.е. в долгосрочной перспективе решение корейских проблем может повлечь за собой уменьшение влияния США в Восточной Азии. Согласно нынешнему определению, это не в интересах США. Зато это могло бы быть в их интересах, если их фундаментально переформулировать.
Надежность как основной вопрос
И Трамп, и Ким известны своей непредсказуемостью, а любая действительная денуклеаризация и разоружение – уже чисто технически весьма сложные процессы. То есть все может опять столь же быстро зайти в тупик, сколь начало улучшаться. Но по крайней мере сейчас кажется, что обе стороны (и все остальные участники) заинтересованы в подлинном снятии напряженности.
Даже при наличии доброй воли неизбежно возникнет ряд проблем. Во-первых, осмелится ли все же Ким Чен Ын отказаться от ядерного оружия? Вспомним, что когда-то лидер Ливии Муаммар Каддафи под давлением западных стран отказался от своей ядерной программы. Дела его пошли, мягко говоря, плохо. Есть и другие аналогичные примеры. В то же время Ким может надеяться не только на пока не уточненные гарантии безопасности от США, но и на гарантии Пекина. Совершенно точно Китай не позволит США вводить демократию в Северной Корее по их усмотрению.
Во-вторых, может ли Вашингтон доверять денуклеаризации Пхеньяна? Осуществлять надежный контроль за любым разоружением очень трудно, по сути, это потребовало бы подчинения всего государства иностранному/международному контролю. С этим Ким едва ли согласится.
В-третьих, согласятся ли в свою очередь США отменить экономические санкции, не будучи уверенными, что Северная Корея выполнит свои обещания? Заключенный с Ираном ядерный договор Трамп недавно отменил и вновь ввел режим санкций, заявив, что Тегеран не выполняет своих обязательств.
Следовательно, в ближайшей перспективе обе стороны будут прощупывать надежность друг друга. Сегодня это действительно было громко обещано, но надежность политиков такова… какова она есть. И технические проблемы действительно серьезны. Однако желание двигаться вперед, кажется, действительно есть, хотя бы потому, что отступление нанесло бы серьезный удар по репутации обоих лидеров. И что еще важнее, жители обеих Корей, Японии и всего мира могут пока спать спокойно.