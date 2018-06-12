Maxima и Касса страхования от безработицы подписали договор о сотрудничестве

Во вторник, 12 июня, председатель правления Кассы по страхованию от безработицы Меэлис Павел и генеральный директор Maxima Eesti Вигинтас Шапокас подписали соглашение о сотрудничестве.
«Сотрудничество между Кассой и торговой сетью Maxima длится уже 14 лет. Работодатель провел большое количество изменений для того, чтобы стать нашим договорным партнером. Начиная с осени 2016 года сотрудничество стало очень активным, и предприятие целенаправленно работало в направлении подписания договора, а также использовало все новые услуги Кассы», - передает слова руководителя службы по предоставлению услуг работодателей Ливии Лаас агентство BNS.
Шапокас отметил, что Касса стала важным партнером и ментором, который, например, помогает в подготовке работников с ограниченными возможностями. Он добавил, что сотрудничество поможет самореализоваться тем, кто нуждается в поддержке: людям из регионов с высоким уровнем безработицы, работникам с ограниченными возможностями тем, кто только начинает свою трудовую жизнь.
Maxima вербует работников через Кассу страхования от безработицы по всей Эстонии, к тому же в магазинах этой сети работают порядка 400 человек с ограниченными возможностями.