Maxima и Касса страхования от безработицы подписали договор о сотрудничестве

«Сотрудничество между Кассой и торговой сетью Maxima длится уже 14 лет. Работодатель провел большое количество изменений для того, чтобы стать нашим договорным партнером. Начиная с осени 2016 года сотрудничество стало очень активным, и предприятие целенаправленно работало в направлении подписания договора, а также использовало все новые услуги Кассы», - передает слова руководителя службы по предоставлению услуг работодателей Ливии Лаас агентство BNS.

Шапокас отметил, что Касса стала важным партнером и ментором, который, например, помогает в подготовке работников с ограниченными возможностями. Он добавил, что сотрудничество поможет самореализоваться тем, кто нуждается в поддержке: людям из регионов с высоким уровнем безработицы, работникам с ограниченными возможностями тем, кто только начинает свою трудовую жизнь.