Жителей Эстонии просят избегать походов в лес, и вот почему

Природа сейчас требует большого внимания, по этой причине в лес лучше не ходить. Лучше подождать пару недель, быть может, погода за это время улучшится. Пока что можно ограничиться ухоженными лесопарками и морскими пляжами, ведь даже если мы будем предельно внимательны, пожар все равно с легкостью может возникнуть.