Жителей Эстонии просят избегать походов в лес, и вот почему
12 июня 2018 г., 16:02
Спасательный департамент Эстонии советует избегать походов в лес в нынешнее пожароопасное время: в первую очередь это касается поездок на автомобиле. По словам оперативного дежурного Спасательного департамента Свена Яблонски, природа сейчас очень уязвима, поскольку пожары возникают очень легко, передает Rus.err.
Природа сейчас требует большого внимания, по этой причине в лес лучше не ходить. Лучше подождать пару недель, быть может, погода за это время улучшится. Пока что можно ограничиться ухоженными лесопарками и морскими пляжами, ведь даже если мы будем предельно внимательны, пожар все равно с легкостью может возникнуть.