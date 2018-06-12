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Стрельба в Хельсинки: полицейский ранил человека

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Финская полиция. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

В Хельсинки, в районе Рускеасуо, выстрелом полицейского был ранен человек, передает Yle.

Чрезвычайная ситуация сложилась рано утром, когда на место из-за вооруженного мужчины была вызвана полиция. По сообщению полицейских, с мужчиной велись переговоры, однако ситуация приняла настолько опасный поворот, что стражам порядка пришлось открыть огонь.

Вооруженный человек был на улице один. Раненный доставлен в больницу. Информации о тяжести ранения пока нет.

В прошлый раз полиция открывала огонь в апреле этого года в Лемпяяля, когда водитель машины начал стрелять в направлении полицейских.

По информации STT, насилие по отношению к полицейским участилось в два раза за последние 20 лет. По сравнению с другими странами, однако, случаи насилия в Финляндии крайне редки.

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