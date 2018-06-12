вт, 12.06.2018
Если это не уничтожение производительности эстонского народа, то что это? Айвар Пау
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
ЧМ 2018
Экономика
За рубежом
Техника
Ваш дом
Bидео

Причины гибели лебедят выяснит экспертиза

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Лебедята.

ФОТО: facebook

Выявлением причин гибели в субботу, 9 июня, возле Пальяссаареского заказника  лебедят занялась полиция, передает Раэпресс.

Вице-мэр Таллинна Зюлейха Измайлова просит при освещении этого события проявлять сдержанность: "Открывшаяся на Пальяссааре картина прискорбна и вызывает эмоции. Но пусть обстоятельства гибели птенцов выяснит экспертиза. Пока не будет однозначно ясна причина гибели птиц, не следует делать опрометчивые выводы и вводить общественность в заблуждение спекуляциями".

Как только появятся выводы экспертизы, общественность будет о них извещена. Во всяком случае, ветеринарный осмотр не выявил на птенцах следов физических повреждений, теперь выявляется возможность гибели под воздействием возбудителей заболеваний или отравляющих веществ.

Измайлова призвала также горожан к особому вниманию в отношении живой природы. Нельзя выгуливать собак без поводка и намордника, чтобы они не могли разорять птичьи гнезда. Там, где построены дощатые дорожки, надо пользоваться для прогулок исключительно ими.

Обо всех правонарушениях в области охраны природы просят сообщать по телефону 1313.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ