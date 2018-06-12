Причины гибели лебедят выяснит экспертиза

Вице-мэр Таллинна Зюлейха Измайлова просит при освещении этого события проявлять сдержанность: "Открывшаяся на Пальяссааре картина прискорбна и вызывает эмоции. Но пусть обстоятельства гибели птенцов выяснит экспертиза. Пока не будет однозначно ясна причина гибели птиц, не следует делать опрометчивые выводы и вводить общественность в заблуждение спекуляциями".

Как только появятся выводы экспертизы, общественность будет о них извещена. Во всяком случае, ветеринарный осмотр не выявил на птенцах следов физических повреждений, теперь выявляется возможность гибели под воздействием возбудителей заболеваний или отравляющих веществ.

Измайлова призвала также горожан к особому вниманию в отношении живой природы. Нельзя выгуливать собак без поводка и намордника, чтобы они не могли разорять птичьи гнезда. Там, где построены дощатые дорожки, надо пользоваться для прогулок исключительно ими.