Ратас поблагодарил полицию и спасателей за службу

Ратас выступил во вторник с речью на дне развития для руководителей сферы МВД, в которой поблагодарил всех сотрудников министерства и подведомственных организаций, многие из которых ежедневно выполняют требующую напряжения и опасную работу, зачастую рискуя жизнью. По словам премьер-министра, их вклад в обеспечение безопасности Эстонии и укрепление чувства уверенности населения неоценим, пишет BNS.

Ратас также привлек внимание к тому, что, согласно опросам общественного мнения, доверие населения к работе Спасательного департамента и Департамента полиции и погранохраны находится на очень высоком уровне. Согласно последнему, опубликованному в конце мая исследованию, Спасательному департаменту доверяет 97%, а Департаменту полиции и погранохраны – 87% респондентов.

«Эти цифры свидетельствуют о признании работы как министерства, так и подведомственных ему организаций, а также вашего личного вклада, вклада ваших коллег и ваших добровольных помощников. С другой стороны, это высокая планка, ради удержания и повышения которой необходимо прилагать усилия и в дальнейшем», - сказал Ратас, выступая на дне развития для руководителей сферы МВД.

Для того, чтобы количество смертей от несчастных случаев продолжило уменьшаться, необходимо, по словам Ратаса, придавать еще большее значение превентивной работе. «Целенаправленная профилактика несчастных случаев является важным условием снижения количества смертей в результате несчастного случая. Я лично убедился, насколько важна такая работа, в марте, когда вместе с ласнамяэскими спасателями участвовал в консультациях населения на дому», - сказал премьер.

Отдельно Ратас остановился на том, как важна работа добровольцев, то есть помощников полицейских, морских спасателей и добровольных пожарных. «Вместе с тем ясно, что с привлечением добровольцев важно не переборщить, большое количество обязанностей возможно доверить только профессионалам. Профессионализм нынешних и будущих кадров необходимо ценить и соответственно оплачивать», - сказал премьер-министр и напомнил, что при составлении бюджетной стратегии правительство договорилось в будущем году повысить зарплаты в сфере МВД.