Керсти Кальюлайд: люди в Эстонии и Нидерландах мыслят одинаково

На прошедшей после встречи пресс-конференции президент Эстонии сказала, что люди как в Эстонии, так и в Нидерландах ценят простоту, с которой устроена их повседневная жизнь, передала пресс-служба президента. «Мы ценим преимущества цифрового общества, Эстония с удовольствием делится своим опытом. Воспользуюсь также возможностью поблагодарить Нидерланды за то, что они признают нашу цифровую подпись», - сказала президент Кальюлайд.

«Связи между нашими людьми не ограничиваются контактами на политическом уровне. Наши предприятия, студенты и ученые сотрудничают, что для меня четко указывает на то, что мы мыслим одинаково. Между прочим, Нидерланды — третий крупнейший зарубежный инвестор в Эстонии после наших ближайших соседей», - пояснила она.

Комментируя сотрудничество в оборонной сфере, президент отметила, что Нидерланды много лет содействуют работе центра киберобороны НАТО, нидерландские военные охраняли воздушное пространство Эстонии и Нидерланды также являются крупнейшим партнером Эстонии по тендерам в оборонной сфере. «Это взаимное доверие основано на нашем историческом опыте, похожих ценностях и оценке международной обстановки, не различающихся ни по одному важному вопросу, будь то Брекзит или происходящее в ЕС», - отметила Кальюлайд.