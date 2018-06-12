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Керсти Кальюлайд: люди в Эстонии и Нидерландах мыслят одинаково

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и король Нидерландов Виллем-Александр.

ФОТО: Sander Ilvest

Президент Керсти Кальюлайд сказала на встрече с королем Нидерландов Виллемом-Александром во вторник, что народы обеих стран умеют ценить преимущества цифрового общества, но одинаково оценивают и находящееся вдали от дома.

На прошедшей после встречи пресс-конференции президент Эстонии сказала, что люди как в Эстонии, так и в Нидерландах ценят простоту, с которой устроена их повседневная жизнь, передала пресс-служба президента. «Мы ценим преимущества цифрового общества, Эстония с удовольствием делится своим опытом. Воспользуюсь также возможностью поблагодарить Нидерланды за то, что они признают нашу цифровую подпись», - сказала президент Кальюлайд.

«Связи между нашими людьми не ограничиваются контактами на политическом уровне. Наши предприятия, студенты и ученые сотрудничают, что для меня четко указывает на то, что мы мыслим одинаково. Между прочим, Нидерланды — третий крупнейший зарубежный инвестор в Эстонии после наших ближайших соседей», - пояснила она.

Комментируя сотрудничество в оборонной сфере, президент отметила, что Нидерланды много лет содействуют работе центра киберобороны НАТО, нидерландские военные охраняли воздушное пространство Эстонии и Нидерланды также являются крупнейшим партнером Эстонии по тендерам в оборонной сфере. «Это взаимное доверие основано на нашем историческом опыте, похожих ценностях и оценке международной обстановки, не различающихся ни по одному важному вопросу, будь то Брекзит или происходящее в ЕС», - отметила Кальюлайд.

Король Нидерландов Виллем-Александр находится в Эстонии с государственным визитом 12 и 13 июня.

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