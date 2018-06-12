В Латвии зарегистрирована вспышка АЧС у свиней

В хозяйстве будут приняты необходимые меры, животные ликвидированы, также будет проведено эпидемиологическое расследование, чтобы выяснить источник заражения, рассказала порталу Rus.TVnet представитель по общественным отношениям Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) Илзе Мейстере. Хозяйство занимается выращиванием и продажей поросят, поэтому ПВС проверит и связанные с ним хозяйства.

В радиусе 3 км от очага заболеваний установлена защитная зона, в радиусе 10 км - надзорная зона. На этих территориях хозяйства будут усиленно контролироваться, особое внимание будет уделено перевозке мяса и животных.

В защитной и надзорной зоне запрещено перевозить свиней из хозяйства в хозяйство, а также вывозить их за пределы защитной зоны. Без разрешения инспектора ПВС запрещено перевозить и других животных.