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Как в мире отреагировали на историческую встречу Трампа и Кима

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Дональд Трамп и Ким Чен Ын в Сингапуре.

ФОТО: Pool / Reuters/Scanpix

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын во вторник, 12 июня, провели историческую встречу в Сингапуре. Одним из центральных вопросов переговоров являлось будущее северокорейской ядерной программы. Политики разных стран с одобрением отреагировали на подписание совместного документа, который обязывает КНДР к денуклеаризации Корейского полуострова, передает Deutsche Welle.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш расценил проведение саммита как "важную веху в продвижении устойчивого мира" в регионе. По словам Гутерриша, дальнейшие действия потребуют "кооперации и компромиссов". Заинтересованным сторонам необходимо "ухватиться за эту значимую возможность", заявил генсек ООН. Он также призвал мировое сообщество к "терпению и поддержке".

В Евросоюзе подчеркивают важность дипломатии

Дипломатия выступает единственным способом установления "продолжительного мира на Корейском полуострове", отметила верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини. По ее словам, улучшения ситуации в регионе удалось достичь благодаря "лидерству, мудрости и решительности" президента Республики Корея Мун Чжэ Ина.

Если Пхеньян будет выполнять резолюции ООН и достигнет прогресса в дипломатических переговорах, Совету Безопасности ООН следует рассмотреть возможность временного прекращения или снятия санкций в отношении КНДР, считает официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. По его словам, ООН следует "прилагать усилия для поддержки дипломатии".

Встреча Трампа и Кима - первый шаг к стабильному будущему

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон приветствует "конструктивные переговоры" лидеров двух государств. Приверженность Северной Кореи к полной денуклеаризации полуострова является "важным первым шагом на пути к стабильному и процветающему будущему", заявил министр.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ одобрил "отчетливое подтверждение" готовности к денуклеаризации, которое выразил лидер КНДР. При этом Абэ отметил необходимость существенной поддержки со стороны США для разрешения ситуации с похищенными Северной Кореей гражданами Японии.

МИД России положительно оценил заявление президента США по итогам саммита. Улучшение отношений между США и КНДР является "неотъемлемой частью комплексного урегулирования проблем Корейского полуострова, включая ядерную", сообщается в заявлении ведомства.

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