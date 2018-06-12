Как в мире отреагировали на историческую встречу Трампа и Кима

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш расценил проведение саммита как "важную веху в продвижении устойчивого мира" в регионе. По словам Гутерриша, дальнейшие действия потребуют "кооперации и компромиссов". Заинтересованным сторонам необходимо "ухватиться за эту значимую возможность", заявил генсек ООН. Он также призвал мировое сообщество к "терпению и поддержке".

В Евросоюзе подчеркивают важность дипломатии

Дипломатия выступает единственным способом установления "продолжительного мира на Корейском полуострове", отметила верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини. По ее словам, улучшения ситуации в регионе удалось достичь благодаря "лидерству, мудрости и решительности" президента Республики Корея Мун Чжэ Ина.

Если Пхеньян будет выполнять резолюции ООН и достигнет прогресса в дипломатических переговорах, Совету Безопасности ООН следует рассмотреть возможность временного прекращения или снятия санкций в отношении КНДР, считает официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. По его словам, ООН следует "прилагать усилия для поддержки дипломатии".

Встреча Трампа и Кима - первый шаг к стабильному будущему

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон приветствует "конструктивные переговоры" лидеров двух государств. Приверженность Северной Кореи к полной денуклеаризации полуострова является "важным первым шагом на пути к стабильному и процветающему будущему", заявил министр.

Welcome the news that President Trump and Kim Jong Un have held constructive talks in Singapore. The DPRK’s commitment to complete denuclearisation of the Korean Peninsula is an important first step towards a stable and prosperous future. — Boris Johnson (@BorisJohnson) 12 июня 2018 г.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ одобрил "отчетливое подтверждение" готовности к денуклеаризации, которое выразил лидер КНДР. При этом Абэ отметил необходимость существенной поддержки со стороны США для разрешения ситуации с похищенными Северной Кореей гражданами Японии.