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Миллионы футбольных фанатов оказались под угрозой слежки

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Болельщики. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

В популярном приложении для футбольных болельщиков La Liga обнаружили инструменты для скрытой слежки за пользователями, передает Lenta.ru со ссылкой на El Pais.

В ходе установки на смартфоны под управлением Android программа запрашивала доступ к микрофону и датчику GPS. Это значит, что La Liga может в любой момент прослушать все разговоры пользователя, а вместе с тем определить его точное местоположение.

Юзеры заметили эти спорные пункты в пользовательском соглашении приложения, после чего обратились к разработчикам с претензиями в социальных сетях.

Создатели La Liga подтвердили факт записи разговоров: они отметили, что таким образом пытаются найти бары, которые транслируют футбольные матчи без лицензии. То есть разработчики пытались защитить футбольные клубы от несанкционированных трансляций. Они утверждают, что из-за незаконной деятельности мошенников испанская лига теряет около 150 миллионов евро в год.

Судя по всему, запись разговоров включается только в определенные промежутки времени, когда в стране проходят матчи чемпионата Ла Лиги. В остальное же время шпионская функция неактивна.

Согласно статистике магазина Google Play, приложение La Liga скачали более 10 миллионов раз.

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