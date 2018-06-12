Миллионы футбольных фанатов оказались под угрозой слежки

В ходе установки на смартфоны под управлением Android программа запрашивала доступ к микрофону и датчику GPS. Это значит, что La Liga может в любой момент прослушать все разговоры пользователя, а вместе с тем определить его точное местоположение.

Юзеры заметили эти спорные пункты в пользовательском соглашении приложения, после чего обратились к разработчикам с претензиями в социальных сетях.

Создатели La Liga подтвердили факт записи разговоров: они отметили, что таким образом пытаются найти бары, которые транслируют футбольные матчи без лицензии. То есть разработчики пытались защитить футбольные клубы от несанкционированных трансляций. Они утверждают, что из-за незаконной деятельности мошенников испанская лига теряет около 150 миллионов евро в год.

Судя по всему, запись разговоров включается только в определенные промежутки времени, когда в стране проходят матчи чемпионата Ла Лиги. В остальное же время шпионская функция неактивна.