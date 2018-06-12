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Галерея: неизвестный мужчина захватил заложников в Париже В числе захваченных беременная женщина!

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В Париже проходит операция по освобождению заложников, которых захватил неизвестный мужчина в 10-м округе города, передает "Интерфакс" со ссылкой на Le Parisien.

По данным издания, злоумышленник захватил трех человек, в числе которых - беременная женщина. Вскоре он согласился отпустить одного заложника. Преступник утверждает, что у него с собой бомба и он вооружен пистолетом.

По данным BFM, он забаррикадировался в офисном помещении на первом этаже дома, куда он вошел, прикинувшись курьером. Мужчина требует встречи с послом Ирана во Франции.

Сейчас со злоумышленником ведутся переговоры. На место происшествия стянуты наряды полиции и пожарные. Квартал, где произошел захват заложников, оцеплен.

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